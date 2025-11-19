Fomento refuerza la seguridad vial en Alhama de Murcia con el reasfaltado de la autovía RM-23

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, supervisa las obras de reasfaltado de la autovía que conecta Alhama de Murcia con Mazarrón RM-23 - CARM

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha reforzado la seguridad vial en Alhama de Murcia con el reasfaltado de la autovía RM-23, una actuación que supone una inversión regional de alrededor de medio millón de euros y responde a una demanda que trasladó el consistorio el pasado año.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha supervisado este miércoles los trabajos que se llevan a cabo en uno de los accesos principales del municipio, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La RM-23 enlaza con las autovías RM-2 Alhama-Campo de Cartagena y la RM-3 Totana-Mazarrón y es un corredor con una elevada intensidad de tráfico diario. "Estas obras mejorarán la seguridad y el confort de los más de 4,3 millones de usuarios que circulan por aquí anualmente", ha destacado el consejero.

García Montoro ha subrayado la apuesta del Gobierno regional por mantener la red regional de carreteras en condiciones óptimas y reducir el riesgo de accidentes, y ha afirmado que "en lo que llevamos de año desde el Ejecutivo regional hemos destinado ya más de 42,7 millones de euros en conservación, mejora y seguridad vial, lo que demuestra su compromiso con una red moderna, segura y sostenible".

La actuación, que comenzó este lunes, contempla la extensión de 6.000 toneladas de mezcla bituminosa en un tramo de tres kilómetros de la calzada derecha, entre los puntos kilométricos 0 y 3.

Los trabajos se ejecutarán en dos fases, entre esta semana y la próxima. Durante todo el proceso, el tráfico permanecerá desviado por el carril izquierdo, garantizando la seguridad de los usuarios y de los operarios.

ACTUALIZACIÓN DEL ENLACE ENTRE LA RM-2 Y LA A-7

El titular de Fomento también ha anunciado que su departamento ultima ya la actualización del proyecto que permitirá dotar a Alhama de Murcia de una nueva conexión directa entre la RM-2 y la autovía A-7, que beneficiará a 2,6 millones de usuarios al año.

Esta actuación tiene por objetivo facilitar la incorporación hacia Murcia y Alicante sin necesidad de realizar desvíos adicionales y mejorar la movilidad de los vecinos y el tráfico industrial y comarcal.

"El nuevo equipo directivo de la Consejería retomó la solicitud del consistorio alhameño de septiembre de 2023, y está actualizando el proyecto para enviarlo a los organismos sectoriales competentes como la Confederación Hidrográfica del Segura, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, con el fin de obtener los informes preceptivos", ha expuesto el consejero.

La solución prevista consiste en construir una glorieta, aprovechando el espacio disponible en el interior del actual enlace. La propuesta mejora la capacidad de giro hacia la autovía y permite ejecutar los movimientos a nivel.

La actuación incluye pavimento de mezclas bituminosas en caliente, drenaje perimetral, señalización y elementos de contención.