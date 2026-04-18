Las Fortalezas del Rey Lobo se convierten en un gran tablero de competición de ajedrez

Más de 120 personas participan en el I Torneo de Ajedrez Rápido que se ha celebrado hoy sábado 18 de abril en el recinto inferior del Palacio Ibn Mardanís - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han disfrutado de una jornada de deportiva y cultural gracias al I Torneo de Ajedrez Rápido que el Ayuntamiento de Murcia ha organizado en el Palacio Ibn Mardanís, convirtiendo al recuperado recinto inferior en un gran escenario para el juego con las vistas privilegiadas a la huerta y las Castillo de Monteagudo.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial y responsable del proyecto municipal Fortalezas del Rey Lobo, Marco Antonio Fernández, ha destacado "el éxito de esta primera convocatoria ya que se han ocupado las 120 plazas disponibles de este torneo, de carácter abierto y gratuito, que ha reunido a jugadores de todos los niveles y edades en un evento que nace para quedarse, ya que combina deporte, historia y patrimonio".

Organizado por el Ayuntamiento de Murcia con la colaboración del Club Deportivo de Ajedrez Zarandona, este evento también nace con la vocación de convertirse en un referente dentro del calendario ajedrecístico regional, al tiempo que pone en valor uno de los enclaves históricos más representativos del sistema defensivo medieval vinculado al conocido como 'Rey Lobo'.

ACTIVIDADES PARALELAS

Además de los participantes en el torneo, vecinos y visitantes han disfrutado durante toda la mañana de otras actividades gratuitas paralelas organizadas por el Ayuntamiento para conocer y disfrutar de este espacio como una visita guiada por el entorno, el cuentacuentos 'Jaque por un Reino', y un taller de terracota que ha tenido lugar durante todo el torneo, celebrado desde las 10h y hasta las 14h.

Marco Antonio Fernández ha recordado que esta actividad se enmarca en el programa que por primera vez ha diseñado el Ayuntamiento con carácter de continuidad durante todo el año, y en que están previstos más de 140 eventos para consolidar el sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres como uno de los enclaves turísticos y patrimoniales más visitados del municipio.