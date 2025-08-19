Francisco Lucas (PSOE) agradece la "entrega y dedicación" de Moreno a Águilas: "Dejas un gran legado"

Archivo - El secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha agradecido la "entrega y dedicación" de Mari Carmen Moreno después de que hiciera pública su renuncia a la alcaldía de ese municipio tras diez años al frente.

"ALCALDESA con mayúsculas. Gracias por tu entrega y dedicación a Águilas y a la Región de Murcia", ha señalado el dirigente socialista en la red social 'X'.

Lucas ha destacado que Moreno deja "un gran legado con el que continuaremos trabajando desde el PSOE de la Región" y le ha deseado "la mayor de las suertes en esta nueva etapa".

Moreno ha anunciado este martes que su renuncia obedece "únicamente a motivos personales" y ha avanzando que abandona la política activa para incorporarse a su puesto de trabajo de profesora de Biología y Geología en un instituto de la Región.