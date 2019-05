Franco confía en estar en el centro de la foto del próximo Gobierno "y con poca compañía más"

Publicado 10/05/2019 13:26:30 CET

MURCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Isabel Franco, ha asegurado que aspiran a ganar las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.

Aspiramos a "ser el partido más votado, recibir mayoritariamente la confianza de los ciudadanos y sobre todo, poder aplicar nuestras propuestas de gobierno", que, según ha indicado, "están caracterizadas por el sentido común, la utilidad de las iniciativas y aire fresco en todas las instituciones", autonómica y municipales.

Así confía en que la foto del próximo Gobierno en la Región de Murcia tenga a Isabel Franco en el centro "y poca compañía más".

Sobre la ausencia del candidato 'popular' y presidente de la Región, Fernando López Miras, ha declarado, minutos antes del comienzo del primer debate electoral de esta campaña, "estoy en el centro y no me voy a mover, quien se vaya a levantar o no vaya a ocupar esa silla, debería justificarse".