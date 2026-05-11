Fulgencio Gil, alcalde de Lorca: "Ballesta siempre tuvo a nuestra ciudad en su corazón"

Minuto de silencio por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Lorca se ha sumado este lunes al luto por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, con una concentración en la Plaza de España que ha coincidido con la conmemoración del 15 aniversario de los terremotos de 2011, según ha informado el Ayuntamiento.

El regidor lorquino, Fulgencio Gil, ha querido reivindicar el compromiso de Ballesta con el municipio, especialmente durante los seísmos, en los que fallecieron 9 personas.

"Esta mañana he visto la fotografía de José Ballesta emocionado hasta el llanto en el barrio de La Viña horas después de los terremotos", ha señalado Gil, quien ha destacado que hoy es Lorca quien le despide "entre lágrimas" en señal de gratitud.

Según el alcalde lorquino, Ballesta constituye "un modelo a seguir por su vocación de servicio público y gestión".

Más allá de lo institucional, Gil ha puesto en valor el "respaldo y cariño" que Ballesta le brindó ante situaciones difíciles. "Es un día muy triste para todos; siempre tuvo a nuestra ciudad en su corazón y deseo ponerlo en valor precisamente hoy", ha manifestado.

Tras el minuto de silencio frente a la Casa Consistorial de Lorca, Fulgencio Gil se ha desplazado a la ciudad de Murcia para visitar la capilla ardiente instalada en el Salón de Plenos.

Asimismo, tiene previsto asistir este martes a la misa funeral en la Catedral de Murcia, que será presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes.