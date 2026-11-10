Gadea (PSRM): "Los derechos que tanto costó conseguir también se pueden perder si dejamos de defenderlos"

La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea - PSRM PSOE

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha defendido el derecho de los trabajadores a movilizarse y reivindicar "un futuro con más igualdad, más oportunidades y mucha más justicia social", y ha expresado el apoyo de su partido a la huelga y a sus reivindicaciones en materia de vivienda.

Gadea ha recordado que los derechos laborales y sociales "no nos los regaló nadie", sino que, según ha señalado, se conquistaron "con esfuerzo, con lucha y con la movilización de millones de trabajadores y trabajadoras". En este sentido, ha citado "la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, la sanidad pública o las pensiones" como conquistas que "han mejorado la vida de la gente".

"Los derechos que tanto costó conseguir también se pueden perder si dejamos de defenderlos", ha advertido la portavoz socialista, quien ha afirmado que, frente a quienes "cuestionan los avances sociales", "quieren recortar" o "pretenden hacer retroceder a la sociedad", la respuesta del PSOE es "ni un paso atrás", según ha informado la formación política.

En relación con la vivienda, Gadea ha asegurado que es "hoy el principal factor de empobrecimiento de las familias" y ha criticado que, a su juicio, PP y Vox "votan una y otra vez contra las soluciones", mientras "miles de personas siguen sin poder acceder a un hogar".

La portavoz ha señalado que, "desde 2015, los salarios han subido un 28%, pero comprar o alquilar una vivienda cuesta más de un 80% más". "Apoyamos la huelga y apoyamos sus reivindicaciones, porque la situación de la vivienda es insostenible", ha afirmado.

"El Partido Socialista no va a mirar hacia otro lado. La vivienda es un derecho y hay que garantizarlo. Los derechos se defienden ejerciéndolos, y el progreso se construye avanzando, nunca retrocediendo", ha concluido.