Ganar Totana-IU exige "colaboración" al Gobierno regional para "desbloquear" el PGOU

TOTANA (MURCIA), 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ganar Totana-Izquierda Unida (IU) ha reclamado "colaboración" al Gobierno de la Región de Murcia con el fin de "desbloquear" el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, según han informado fuentes del partido en un comunicado.

"Hemos sido sobradamente pacientes con la actitud de la Comunidad Autónoma estos tres años, pero que ha llegado el momento de dejar las cosas claras", ha dicho Pedro José Sánchez, miembro de la formación y alcalde de Totana.

Sánchez ha asegurado que la Consejería de Fomento "ha faltado a sus promesas y no establece colaboración entre administraciones para sacar adelante el Plan General en beneficio de totaneros y murcianos", un hecho que ha tildado de "extrema gravedad".

Y es que, en su opinión, la colaboración es "imprescindible" para sacar adelante el documento. Por esta razón, "el Ayuntamiento ha tratado y continúa tratando por todos los medios mantener reuniones fructíferas con la Consejería para subsanar las deficiencias informadas en 2018".

Así, el primer edil de Totana ha asegurado que en junio de 2020 se entregó a la Dirección General de Territorio un documento de trabajo que incluía "los problemas que se encuentran para subsanar las deficiencias y que, necesariamente, debían ser aclarados por la Dirección General".

"El trabajo y las conversaciones demuestran que Fomento mintió en sus acusaciones al Ayuntamiento de Totana vertidas a la prensa. La Consejería prometió en ese momento que se constituiría una comisión de trabajo efectiva que trabajaría sobre el documento elaborado por el Ayuntamiento, pero esas promesas cayeron en saco roto y ahora la Consejería elude cualquier tipo de colaboración", ha señalado.

Por otra parte, Sánchez ha insistido en que durante este tiempo el Ayuntamiento ha continuado "con correcciones de cartografía" y trabajando con una empresa sobre los estudios de inundabilidad, que "ya prácticamente están resueltos tras grandes avances".

A este respecto, ha precisado que "el Ayuntamiento debe resolver las deficiencias, pero es la Comunidad la que tiene que aclarar la mayoría de ellas para que nuestros técnicos puedan hacer su trabajo".

Esto "es lo que llevamos buscando casi tres años sin resultado", ha manifestado el alcalde, que ha citado ejemplos de deficiencias basadas en apreciaciones que "no se ajustan a la ley".

Ante esta "falta de colaboración", Sánchez ha avanzado que el siguiente paso será "someter a un estudio jurídico el documento de deficiencias para depurar las que no se atienen a la ley", y el resultado será remitido a la Comunidad Autónoma.

"Las competencias en planeamiento son de los municipios y, por eso, no se entiende por qué la Consejería corrige el planeamiento a través de unas deficiencias en su mayoría basadas en apreciaciones discrecionales", ha agregado.

OTROS MUNICIPIOS

El alcalde de Totana ha asegurado que otros municipios de la Región de Murcia se encuentran en la misma situación, como Aledo, "que ha sufrido tres remisiones del Plan con deficiencias, lo que ha supuesto un malgasto muy importante de tiempo y dinero para los aledanos", ha remarcado.

A este respecto, ha apuntado que buscará asociarse con otras localidades afectadas para "presionar al Ejecutivo regional", con el objetivo de "que se trate bien a los municipios y se dé esa independencia al planeamiento que necesitan".

"Si la pretensión del PP es presentarse a las elecciones culpando a los municipios de no hacer su trabajo, se equivoca, porque hay hechos que la gente no ignora", ha apostillado Sánchez para dirigirse al consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, al que ha manifestado que "si unimos esfuerzos y conseguimos un documento que no tenga problema en aprobar, le aseguro que seré el primero en colgarle esa medalla, ya que yo estoy de simple paso y no vengo a la política a recibir galas, sino a servir a mi pueblo".