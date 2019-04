García Egea aspira a un Gobierno de PP en mayoría y ofrece un proyecto abierto a recibir apoyos

Publicado 26/04/2019 14:03:21 CET

López Miras: "Si el PP gana, la Región va a mandar dentro de España y los murcianos vamos a dejar de ser españoles de segunda"

MURCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, ha afirmado que Pablo Casado será presidente del Gobierno si el PP tiene mayoría absoluta. En caso contrario, ha avanzado que el Partido Popular ofrecerá un proyecto en el que Casado sea presidente y "abierto a recibir apoyos" de todos aquellos que crean en sus "principios y valores".

García Egea ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación al ser preguntado por las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, quien ha abierto la puerta a VOX para entrar en su futuro Gobierno y ha aconsejado tanto al partido de Santiago Abascal como a Ciudadanos "no pisarse la manguera" para sumar entre los tres.

A este respecto, García Egea ha aclarado que quiere "un Gobierno del PP y un presidente del PP". Asimismo, aspira a que "todos los ministros sean del PP o independientes de reconocido prestigio". Así, avanza que el 29 de abril, el PP presentará un proyecto de futuro y ha invitado a unirse en torno al mismo "a todo aquel que crea en España y en la libertad".

En concreto, pide aglutinar a todos los que creen "en la libertad; en un Plan Hidrológico Nacional (PHN); en las infraestructuras; en la igualdad de oportunidades; en que los padres tienen derecho a educar a sus hijos y no los políticos; o que los impuestos es mejor bajarlos que subirlos, porque hasta los de izquierdas van a lugares en los que se pagan menos impuestos, especialmente los ministros de Pedro Sánchez".

UN PP CON EL "MÚSCULO INTACTO"

García Egea ha hecho estas declaraciones en un contacto con los medios acompañado por el presidente regional y candidato autonómico, Fernando López Miras, y los integrantes de la candidatura al Congreso y al Senado por Murcia, para realizar un balance de la campaña electoral.

En concreto, el secretario general del PP ha dicho estar "muy contento" por cómo se ha desarrollado la campaña electoral y porque la sociedad española "ha entendido que necesitamos un cambio y que los siete meses de gobierno de Pedro Sánchez han supuesto un retroceso para todos".

Ha valorado que el PP de la Región "sigue demostrando que crece cada vez más". De hecho, en estas elecciones generales cuenta con 4.400 interventores y apoderados, un 20 por ciento más que en las elecciones generales anteriores. "No es que vayan a ir a un mitin el domingo, sino que van a estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche sentados en una mesa con una identificación que libre y voluntariamente han decidido representar", valora.

"Nosotros tenemos el músculo intacto, cada vez convencemos a más murcianos para que se sumen a este proyecto, y podemos decir que la única candidatura renovada en estas elecciones es la del PP, especialmente la del PP de la Región", ha subrayado.

Ha agradecido personalmente la "implicación" de López Miras en esta campaña nacional, en la que "se han realizado casi 250 actos, incluidos 90 durante la Semana Santa porque hemos asistido a nuestros desfiles procesionales como hemos hecho siempre, porque nos sentimos orgullosos".

"Los españoles, el domingo, no podemos ir a votar con una lista de agravios", según García Egea, quien ha reconocido que "seguro que el PP ha cometido errores en el pasado, seguro que hay gente que ha usado nuestras siglas en beneficio propio y que nos ha traicionado".

Sin embargo, ha valorado que, desde que Casado es presidente, "aquí la palabra se cumple", y ha puesto como ejemplo, el hecho de que "prometimos que íbamos a bajar impuestos en Andalucía y lo hemos hecho; al igual que prometimos que echaríamos a Susana Díaz y lo hemos hecho; o que arreglaríamos la Sanidad y la Educación en Andalucía, y lo estamos haciendo".

"NO NOS PODEMOS FIAR DE LOS QUE NO SABEN NI COMERSE UN PAPARAJOTE"

"En la Región, el que ha abierto el aeropuerto ha sido López Miras; el que ha bajado los impuestos ha sido López Miras y el que va a arreglar España a partir del lunes se llama Pablo Casado", según García Egea, quien cree que "no nos podemos fiar de los que no saben ni comerse un paparajote aquí en la Región".

En concreto, advierte que "no nos podemos fiar de Pedro Sánchez, que no ha tenido la dignidad de venir ni en campaña electoral", y que antes de la campaña "solo pisó Cartagena 37 minutos y no habló de agua". Alguien así, reprocha, "no merece seguir siendo presidente del Gobierno de España".

Cree que los murcianos "tenemos una oportunidad histórica, porque hace unos años, las decisiones las tomaba el líder de ERC, Carod Rovira, y si Sánchez sigue de presidente, las decisiones las van a tomar Otegui, Torra y Rufián, es decir, gente que no sabe ni donde está la Región, que no ha ido en su vida al Mar Menor y que no conoce ni el Altiplano, ni Cieza ni el Guadalentín".

Ha remarcado que la Región es una tierra "maravillosa que merece una oportunidad para tomar las decisiones en Madrid al mismo nivel que el resto de regiones" y, por eso, ha pedido una oportunidad para Pablo Casado. "Si alguien quiere que la Región tenga peso en Madrid, que se olvide de otros partidos y de dividir el voto", según García Egea, quien ha pedido no copiar "lo mismo que ha dividido a la izquierda históricamente, y que ha tenido mil siglas".

Por ello, a quienes están pensando votar a Cs o a VOX, les ha recordado que el PP "es hoy el proyecto que más garantías ofrece" y les ha pedido una oportunidad "para hacer de la Región y de España una tierra más próspera".

A su juicio, "seguramente en esa noche electoral muchos piensan antes en su partido que en España". Ha reconocido que "es posible que Cs o VOX tengan algún escaño el próximo lunes", pero cree que eso significará que Pedro Sánchez "sigue cuatro años más en Moncloa, por lo que habrá tristeza en España".

Por eso, ha pedido a los españoles "que no se dejen llevar por cantos de sirena", porque el PP es el único proyecto sólido y el único que tiene en su programa claramente definido un proyecto de futuro para la Región".

"TEODORO GARCÍA ES LA GARANTÍA PARA LA REGIÓN"

Por su parte, López Miras ha valorado que esta noche termina una campaña que ha sido "intensa" y que ha sido la "más importante de los últimos 40 años para España y también para la Región de Murcia". Sobre todo, ha agradecido el trabajo de García Egea, porque "en esta campaña se ha volcado con su tierra".

"Ha demostrado que si el PP gana este domingo por la noche y que si el presidente es Pablo Casado, la Región va a contar y a estar en el lugar que se merece dentro de España; que los murcianos vamos a dejar de ser tratados como españoles de segunda", ha remarcado.

"Prueba de ello", según López Miras, es que el PP celebrase este jueves el cierre de campaña nacional en Murcia, con la presencia del que "será el futuro presidente del gobierno, Pablo Casado". El hecho de que el PP "haga una apuesta clara por garantizar el agua a todos los españoles y por mantener los trasvases es también sin duda un ejemplo de lo que supone que un murciano como García Egea esté en la candidatura del PP al Congreso y sea el número dos de un partido político a nivel nacional".

"García Egea es la garantía y el valor seguro para la Región de Murcia", tal y como ha señalado López Miras, quien ha afirmado que el domingo "pasa un tren por la Región de Murcia que no ha pasado en 40 años y no podemos dejarlo ir". Ese tren, añade, "tiene nombres y apellidos, y se llama Teodoro García Egea, ya que nunca antes la Región había tenido la oportunidad de tener a un murciano con una capacidad de decisión tan importante en el Gobierno de España".

López Miras apuesta por votar al PP "porque a García Egea nadie le va a tener que explicar que necesitamos agua, que el AVE no ha llegado a la Región o que necesitamos la misma financiación que el resto de los españoles".