García Egea (PP): "Todo lo que no sea apostar por Casado, será regalarle un minuto más a Sánchez en La Moncloa"

Publicado 09/03/2019 14:19:53 CET

MURCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha insistido este sábado en Cartagena, delante del presidente del PP, Pablo Casado, en no cometer "el error de la izquierda, que siempre concurre enfrentada y fragmentada" y ha subrayado que "todo lo que no sea apostar por Casado será regalarle un minuto más a Sánchez en La Moncloa".

García Egea, que ha acudido a la presentación de Noelia Arroyo como candidata del PP a la Alcaldía de Cartagena, ha pronosticado que, al que Rajoy fue presidente tras visitar Cartagena, "tras tu visita de hoy Pablo, tú seráa el próximo presidente de España".

En clave regional, García Egea ha criticado los últimos cuatro años del gobierno de PSOE en Cartagena frente a las dos décadas de "progeso" y "transformación" que vivió la ciudad con el PP de Pilar Barreiro. Asimismo, ha criticado la actitud de la izquierda que "siempre critica y precinta las obras, pero son los primeros en cortar la cinta".

Así, ha insistido que se necesita un presidente como Casado que haga grande el país. "Tiene una carácterísitca, ha ganado todo a lo que se ha presentado y el 28 de abril tampoco va a ser una excepción", ha dicho del líder de los 'populares'.

Y ha insistido, "si no hay abril no habra mayo, son dos partes del mismo combate", aunque se ha mostrado convencido de que "seguro que habrá un abril para España y un mayo para López Miras en Murcia", al tiempo que añadía "o gana Sánchez o gana Casado, y todo lo que no sea apostar por Casado será regalarle un minuto más a Sánchez en La Moncloa".