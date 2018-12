Garre: "El PP puede estar jugando con fuego con nuevas promesas vacías a los regantes"

Publicado 08/12/2018 15:18:48 CET

MURCIA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Tras casi un cuarto de siglo de gobierno del PP en la Región de Murcia y tras décadas de promesas incumplidas, hoy el presidente de este partido, Pablo Casado vuelve a la Región para mantener la misma estrategia electoral con los regantes. Una estrategia basada en garantizarles su compromiso en favor de los trasvases, aunque después, cuando alcanzan el Gobierno, se les olvida". Alberto Garre, presidente de Somos Región, ha querido recordar al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), que "no pueden perder la memoria del pasado, ni la perspectiva del presente y el futuro".

Para Garre, es muy importante no olvidar nunca que "el PHN de 2001 lo mutiló el PSOE en 2004 derogando el futuro trasvase del Ebro, pero que fue Mariano Rajoy, quien lejos de recuperarlo con su mayoría parlamentaria, lo enterró firmando en 2011 el pacto PP-PAR".

Además, en el pasado más reciente encontramos nuevos ataques a la agricultura regional, como la aprobación del Tasazo, que "no contó con ninguna oposición por parte ni de Mariano Rajoy, ni de los diputados murcianos en el Congreso, encabezados por el que hoy ostenta la secretaria general de ese partido, Teodoro García".

Por todo ello, Garre considera que nada de cuanto prometa hoy Casado "será fiable si en esa misma reunión no están los presidentes del PP en Castilla La Mancha y Aragón, Francisco Núñez y Luisa Fernanda Rudi".

"Entonces podríamos entender que la defensa del agua para los regantes es la postura real del PP, de lo contrario estaremos ante más de lo mismo. Muchas promesas, pero poco cumplimiento. De nada sirve defender esta postura en Murcia, si después en Castilla La Mancha y Aragón no se muestran igual de contundentes", ha añadido.

Además, Garre recuerda que las mayorías parlamentarias han cambiado y que, por tanto, en el futuro cualquier acuerdo relacionado con un nuevo PHN, irracional técnicamente si no se cuenta con el Ebro, no sólo necesitará del consenso en el seno del PP, sino también del apoyo de otros partidos como C's "y no parece muy probable que Rivera decida hurgar en el que es su mayor caladero de votos, Cataluña".

Garre finalmente ha señalado que todas estas cuestiones, no son fruto de unas conclusiones personales suyas, sino que es el sentir mayoritario de los regantes de la Región de Murcia y que por tanto, el PP "podría estar jugando con fuego".