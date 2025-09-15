La Glorieta acogerá la final de CreaMurcia Edición Especial 1200 en Diseño de Moda y Diseño Gráfico

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los finalistas en las modalidades de Diseño de Moda y Diseño Gráfico del certamen CreaMurcia Edición Especial 1200 mostrarán este jueves, 18 de septiembre, sus trabajos en la Glorieta de España y en la Sala de Exposiciones Glorieta 1, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En concreto, el programa se desarrollará en tres momentos clave y comenzará a las 20.30 horas con una pasarela de moda en la Glorieta, donde los diseñadores finalistas mostrarán sus colecciones seleccionadas en un desfile abierto al público y al aire libre.

A las 21.30 horas tendrá lugar la inauguración de la exposición de trabajos finalistas de Diseño de Moda y Diseño Gráfico en la Sala Glorieta 1, que reunirá las propuestas más destacadas elegidas por los jurados especializados.

La jornada culminará a las 22.00 horas, cuando se dé a conocer el fallo de los jurados y tenga lugar la proclamación de los ganadores de esta convocatoria.

Para la final de Diseño de Moda, el jurado está por Juan Albaladejo y compuesto por Manuel de la Vega, Constanza Mas y Carmen Ramil, con la secretaría de Mari Luz Cano.

El jurado ha seleccionado para la final a ENIGMA de Blanca Ortuño Díaz (Copperina); ÚLTIMO ALIENTO de Natalia Lax Fernández (Elekis); CARMEN de Clara Caballero Navarrete; LA MEMORIA de María Martínez Casado (Mei); CONTAC, THERE IS SOMETHING OUT THERE de Celia Macias Morillo (Bad Whisky); MICROARQUITECTURAS DEL AIRE de Elena García López-Peláez (Elena Galez); VIDA, MUERTE Y RESURRECCIÓN de Elena Serrano Mora (Elena Mora); LEDA NOCTIS de Carmen Tomás Alonso (Metamorfosis), y ETERNAL STAR de Ángel Saura Pérez (Ángel Saura)

En cuanto a la modalidad de Diseño Gráfico, el jurado también está presidido por Juan Albaladejo y formado por Mirian Albasini, Teresa Jular y Jorge Martínez, con Mari Luz Cano como secretaria.

Así, los nominados son TEARS SANS y OOPS MAGAZINE de Claudia Martínez Guillén (Claunicornios); HORI de Concepción Martínez Fernández (Concha Martínez); BIENVENIDOS A MURCIA RÍO y NATURE'S VARIETY de Miguel Costa Sevilla; RAIJO de Icíar Soriano Vidal (Raijo); DIARIO DE CANCIONES EN DIRECTO de Lucía Martínez García (Casa Mediana); TESTIGOS DEL SIGLO XX de Celia Mirete Moreno (Celia Mirete); BEBISAFE y COMPACTO de Eusebio Lario Vallejo (Eusebio Lario).

También LA CAJA DE PANDORA de Nerea Hernández Martínez (Nerea Hernández); KAKTUS de Marco Arroyo Vázquez (Marco Arroyo-Vázquez); YECORA FEST de Alejandro Vicente Martínez (Tentacles Creativo); EL ARCHIVO EDI de Alejandro Cánovas Burgos (A-Z); FEMME FATALE de Michelle Araceli Medina Reysancho (Michelle Medina Reysancho); GASTRONOMÍA DE UNA REGIÓN de José López Cava (José López) y DEL LEVANTE. POP WINE de Patricia Gil García.