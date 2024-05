El Gobierno central tumba el macropuerto de El Gorguel

CARTAGENA (MURCIA), 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha enviado a la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) una resolución en la que tumba el proyecto del macropuerto de El Gorguel.

Así lo ha hecho saber el vicepresidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, quien ha lamentado "esta mala noticia", tanto para el Puerto como para la Región, puesto que "coarta el crecimiento de la Comunidad Autónoma".

En este sentido, Hernández ha puesto en valor que el de Cartagena es el cuarto puerto del sistema portuario español, es "líder en comercio exterior" y el que "más importa en todo el sistema". "Somos los que explicamos el 4% del PIB de la Región y generamos muchas sinergias en el tejido productivo y la economía y el empleo de la Comunidad de Murcia", ha defendido.

Asimismo, ha recordado que "llevamos tiempo diciendo que estamos prácticamente al borde de nuestra máxima capacidad y que necesitábamos crecer, como venimos anticipando durante tantos años". Por eso, ha justificado "la necesidad de ampliar el puerto por la vía de El Gorguel".

"Es una mala noticia que finalmente se resuelva este proyecto, se resuelva de esta manera", según Hernández, quien ha defendido que el puerto de El Gorguel "prácticamente" duplicaría la aportación al PIB de la Región, alcanzando casi al 8% del Producto Interior Bruto de la Comunidad y supondría, "en el peor de los casos, más de 30.000 empleos".

CRITICA "EL FONDO Y LAS FORMAS" DE LA RESOLUCIÓN

Ha criticado que esta resolución "era lo suficientemente importante como para despacharla como se ha despachado", con una resolución en la que ha criticado "tanto en el fondo como en la forma". Y es que ha lamentado que "no hemos tenido ni siquiera un trámite de audiencia para poder alegar, ni hemos tenido la propuesta previa para poder argumentar antes de esta resolución definitiva".

En cuanto al contenido, ha criticado que "se despachen estas cuestiones simplemente diciendo que no está el informe previo a la Unión Europea" y que "no le corresponde para nada al puerto", sino que "le corresponde a la propia Dirección General de Biodiversidad del Ministerio". También ha lamentado que "se despachen diciendo que no adjuntamos el acuerdo del Consejo de Ministros, que tampoco se toca al puerto".

"Llevamos 14 años de tramitación en los que hemos realizado múltiples estudios para ver las afecciones, las compensaciones, los accesos, cómo debería hacerse la obra y tener la mejor garantía medioambiental del proyecto", ha dicho Hernández. De hecho, ha reivindicado que esos "esfuerzos" también han tenido "un valor económico". "Hemos invertido más de seis millones de euros en hacer todos esos trámites", ha señalado.

También ha arremetido contra el hecho de que el MITECO argumente que "Barlomar es lo mismo que El Gorguel". Así, ha subrayado que El Gorguel "es cuatro veces Barlomar y está dedicado a otro tipo de tráficos".

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIO

La Autoridad Portuaria ha convocado un Consejo de Administración extraordinario para este viernes en el que se expondrán estas resoluciones y se estudiarán las medidas que se toman para "pelear por El Gorguel, que es el futuro de la Región y del Puerto de Cartagena".

En este sentido, ha avanzado que la respuesta pasará, de momento, por recurrir esa resolución al órgano que lo ha emitido y ha asegurado que harán "todo lo posible".

Ha destacado que han estado recibiendo llamadas toda la mañana de los ayuntamientos, de la Comunidad Autónoma, de las principales asociaciones empresariales, de la CROEM y las cámaras de comercio apoyando El Gorguel, lo que le hace pensar que "estamos en el buen camino".

Ha criticado que esta resolución "no atiende a nada técnico" ni especifica que se ha incumplido algo o que no ha presentado suficiente justificación. "Después de 14 años, hemos presentado de todo y habrá pocos puertos o ninguno que esté tan analizado como el nuestro", ha justificado.

A su juicio, El Gorguel "es posible", porque "nadie ha dicho que no sea posible" y ha apostado por "terminar realmente con la tramitación".

A lo largo de estos 14 años de tramitación, ha señalado que ha habido ampliaciones en el sistema portuario, en instalaciones como las de Bilbao, Gijón, La Coruña, Barcelona, Valencia o Castellón. "Ha habido otras ampliaciones y no sé qué pasa en Cartagena, cuando además con deberes los estamos haciendo bien".

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Hernández ha puntualizado que esta resolución se basa, fundamentalmente, en que la Autoridad Portuaria no aportó la solicitud previa a la Unión Europea, a pesar de que "no le corresponde" a la APC, sino a la Subdirección General de Biodiversidad, "y así se lo recordamos en noviembre". "Eso no se ha producido, pero no es un defecto nuestro", ha señalado.

Igualmente, la resolución dice que el proyecto no tiene el acuerdo del Consejo de Ministros. "Nosotros tampoco lo tenemos que pedir y, además, si hay una declaración previa de la Unión Europea, habrá que esperar primero a esa declaración previa para que luego se pronuncie el Consejo de Ministros", según Hernández, quien ha aclarado que esta cuestión tampoco le corresponde al Puerto.

Finalmente, la resolución se fundamenta en que "Barlomar es lo mismo que El Gorguel", pero Hernández ha reprochado que "eso es un supuesto que hace el Ministerio", pero "los papeles no dicen eso".

Y es que, tal y como ha señalado, los tráficos "son distintos" y, mientras en El Gorguel "está orientado al tráfico de contenedores de transporte" y al tráfico 'ro-ro' del camión; Barlomar está orientado a "contenedores", a "ampliar" lo que ya se está haciendo, a "apostar por el granel sólido" y "por las plataformas offshore".

"Barlomar es un cuarto de El Gorguel", según Hernández, a quien también le "inquieta" que el documento sobre el proyecto de Barlomar "ya anticipa que va a haber dificultades". "Si lo que priorizan es que sigamos analizando y que apostemos por gestionar mejor los espacios que tenemos y que no hagamos nada o que vayamos a la alternativa de Santa Lucía o de Escombreras, pues eso realmente para el puerto de Cartagena no es viable", ha aseverado.

Hernández ha defendido que el Puerto de Cartagena "plantea inversiones de una manera muy coherente", tal y como demostró con la ampliación de Escombreras.