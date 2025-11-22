El Gobierno regional abre a información pública el anteproyecto de Ley del Voluntariado

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, abre el periodo de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley de Voluntariado de la Región de Murcia. Es el primer paso en la tramitación de esta norma después de que el Consejo de Gobierno autorizara este proceso el pasado 23 de octubre.

Esta norma regional vendría a sustituir a la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del Voluntariado de la Región de Murcia, pasando a constituir un marco esencial para reconocer y profesionalizar a los más de 16.000 voluntarios que prestan su labor en la Región de Murcia.

Durante un plazo de quince días hábiles desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), cualquier ciudadano interesado o afectado por la iniciativa normativa puede presentar las alegaciones y observaciones que considere oportunas. También podrán hacerlo las organizaciones y asociaciones reconocidas por ley que representen a personas cuyos derechos se pudieran ver afectados por la norma, en concreto, las entidades inscritas en el Registro de Entidades de Voluntariado.

Se trata de una normativa que pretende responder a los nuevos retos y cambios a los que se enfrenta la sociedad, una evolución que también ha experimentado el voluntariado, herramienta estratégica para promover el bienestar social y la cohesión comunitaria. Entre las novedades de esta norma se encuentra el reconocimiento de voluntariados emergentes, como el corporativo, el digital o el europeo.

También diferencia la forma de realizar este gesto solidario, si es presencial o virtual, e incluye los derechos y obligaciones de las personas voluntarias, así como la acreditación identificativa que reconoce su labor y los servicios realizados.

El texto del anteproyecto de ley puede consultarse en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la presentación de las alegaciones y observaciones se puede realizar a través de la Sede Electrónica de la Comunidad (procedimiento 1549).