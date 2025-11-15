El Gobierno regional acercará los servicios de empleo a municipios sin oficina

Una técnica del SEF asesora a un joven inscrito en el servicio. - ALFONSO DURAN

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), pondrá en marcha a comienzos del próximo año el proyecto piloto 'SEF+Cerca', una nueva unidad móvil que acercará los servicios públicos de empleo a municipios y pedanías donde no existe oficina del SEF.

La Consejería ha finalizado la ronda de reuniones con los ayuntamientos que solicitaron participar en esta iniciativa, un proceso que ha permitido identificar las necesidades específicas de cada territorio, así como la periodicidad del servicio, los recursos municipales disponibles y la demanda potencial de personas y empresas.

El objetivo es llevar los servicios esenciales del SEF a municipios y pedanías que, por población o ubicación, no disponen de una oficina de empleo, lo que en la actualidad afecta a 22 municipios en los que viven 16.684 personas inscritas en el SEF, entre ellas 1.300 jóvenes.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, recordó que este proyecto nace "para garantizar igualdad de acceso a las oportunidades de empleo y formación a los ciudadanos de la Región, vivan donde vivan".

La unidad móvil permitirá realizar, entre otras acciones, información y orientación laboral; inscripción y actualización de la demanda de empleo; acceso a cursos; ayudas y programas del SEF; apoyo en autocandidatura y mejora de la empleabilidad; y asesoramiento especializado a empresas y emprendedores.

Para su despliegue, el proyecto contará con una unidad móvil adaptada para atención y uso de aplicaciones SEF y un equipo profesional formado inicialmente por tres técnicos de orientación. Además, se facilitará el uso de tablets para actividades formativas.

Los municipios a los que se destinará este servicio son Abanilla, Beniel, Santomera, Abarán, Blanca, Albudeite, Campos del Río, Pliego, Aledo, Ricote, Ojós, Villanueva del Río Segura, Ulea, Alguazas, Ceutí, Lorquí, Las Torres de Cotillas, Fuente Álamo, Librilla, Puerto Lumbreras, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar.