El Gobierno regional aprueba ayudas para mejorar 29 centros de atención a víctimas de violencia de género

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, ha aprobado la concesión directa de 235.073 euros en subvenciones a 29 Ayuntamientos de la Región de Murcia para acometer inversiones de mejora en los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) y los Puntos de Atención Especializada (PAE) a dicho colectivo.

Concretamente, estas ayudas permitirán mejorar las condiciones de los centros, por ejemplo, mediante la adquisición de nuevo equipamiento y mobiliario. El objetivo es reforzar la calidad del servicio y asegurar espacios adecuados para la recuperación, el acompañamiento y la autonomía personal que ofrece esta red de centros en toda la Región.

Entre los gastos subvencionables se incluyen todas aquellas inversiones directamente relacionadas con la mejora de los CAVI y PAE, como la instalación de sistemas de climatización, la adquisición de maquinaria, mobiliario, equipos informáticos o medios de transporte, así como otros materiales necesarios para adecuar los espacios de atención. Por tanto, se mejorarán las infraestructuras en las que se ofrece una atención integral y gratuita a las víctimas, desde enfoques como el psicológico, el social y el jurídico.

Del total de 29 ayuntamientos beneficiarios, 22 cuentan con CAVI y siete con PAE. Los municipios con CAVI son Águilas, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Archena, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Cieza, Fuente Álamo, Jumilla, Las Torres de Cotillas, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, Santomera, Torre Pacheco, Totana y Yecla.

Por su parte, los PAE se localizan en Abarán, Los Alcázares, Beniel, Bullas, Cehegín, Fortuna y San Pedro del Pinatar.

El periodo para ejecutar las actuaciones objeto de la subvención abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. La financiación se realiza con cargo a fondos del Pacto de Estado para la Violencia de Género.