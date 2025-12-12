El Gobierno regional concede ayudas de 3,4 millones a los ayuntamientos para mejorar los medios de las policías locales

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, visita el Centro Integral de Seguridad de Torre Pacheco acompañado por el alcalde del municipio, Pedro Ángel Roca - CARM

TORRE PACHECO (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha dado luz verde a la concesión de 3.416.460 euros en subvenciones a los ayuntamientos de la Región de Murcia para mejorar la dotación de vehículos, equipamientos e instalaciones de las Policías Locales, lo que supone un aumento del 48 por ciento de los fondos con respecto a los 2,3 millones de la convocatoria del año pasado.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, quien ha recordado que el Consejo de Gobierno celebrado este jueves, 11 de diciembre, aprobó esta inversión en el marco del plan Región de Murcia + Segura, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Durante su visita al Centro Integral de Seguridad de Torre Pacheco, López Miras ha subrayado que se trata de un nuevo esfuerzo del Gobierno regional "para reforzar la seguridad ciudadana, que es la base de todo, porque sin ella no hay libertad".

"Torre Pacheco, por ejemplo, va a recibir 112.000 euros, que es más del doble de lo que recibió en la misma convocatoria del año pasado", ha trasladado López Miras, para quien el objetivo de esta iniciativa "está claro: queremos más seguridad. Queremos que los nuestros estén seguros, que puedan vivir libres y tranquilos y que nuestros policías locales tengan los mejores medios y las herramientas más modernas para hacer su trabajo con eficacia".

Entre los gastos que podrán asumirse gracias a estos fondos de la Comunidad se incluyen la adquisición de vehículos policiales, drones, sistemas de videovigilancia, equipamiento informático, mobiliario y armamento reglamentario.

Como novedad, la convocatoria de este año contempla la posibilidad de financiar reformas y nuevas instalaciones en dependencias policiales.

El jefe del Ejecutivo regional se ha reafirmado en que "la seguridad de los ciudadanos es prioridad para el Gobierno de la Región de Murcia, y por eso hemos lanzado el plan Región de Murcia + Segura, dotado con más de 120 millones de euros para poder alcanzar más de 3.000 policías locales en los distintos municipios, con más comisarías y más medios para esos efectivos".

La partida se concederá de forma directa a los ayuntamientos, priorizando a aquellos con menor capacidad económica y de gestión. El reparto se ha realizado en función del número de efectivos, la ratio de agentes por habitante y el número de habitantes del municipio.

MEJORA DE DEPENDENCIAS POLICIALES DE PEDANÍAS DE TORRE PACHECO

En el caso de Torre Pacheco, los 112.000 euros que recibirá el Ayuntamiento suponen un incremento del 118 por ciento respecto a los 51.300 euros percibidos en 2024. Parte de esta dotación se destinará a financiar reformas en dependencias policiales de las pedanías del municipio.

La ayuda concedida el pasado año permitió al Ayuntamiento de Torre Pacheco adquirir dos motocicletas, armeros, un radar, cuatro cámaras, taquillas, un etilómetro y un alcoholímetro.

Además, gracias esa subvención también se adquirió un vehículo todoterreno 4x4 equipado con kit policial completo y preparado para prestar servicio en zonas alejadas de los cascos urbanos o de difícil acceso, útil especialmente en episodios de lluvias torrenciales.

LÓPEZ MIRAS PIDE MÁS POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES

El presidente de la Comunidad ha recordado que la competencia en materia de seguridad ciudadana corresponde al Gobierno de España, y ha subrayado que es responsabilidad del Ejecutivo central garantizar los efectivos necesarios de estos cuerpos en la Región de Murcia.

En este sentido, ha afirmado que "hoy, la Región de Murcia es la comunidad con menos dotación de Guardia Civil y Policía Nacional de toda España".

Por ello, López Miras ha vuelto a exigir al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno "que cumplan con su responsabilidad y doten a la Región de Murcia de los efectivos suficientes, al menos para equiparnos con la media del resto de comunidades autónomas", ya que ese incremento "es de justicia".