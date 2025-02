El Gobierno regional creará un Comité para analizar el impacto de los aranceles que Trump quiere imponer a la UE

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha anunciado en la Asamblea Regional la constitución de un Comité de Aranceles con el objetivo de analizar el impacto del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de establecer aranceles a los productos de la Unión Europea (UE).

Dicho comité, que se va a constituir "mañana mismo", según López Miras, estará integrado por la CROEM, representantes de las cámaras de comercio de Murcia, Cartagena y Lorca y técnicos del INFO, de la Consejería de Empresa y de la Consejería de Agricultura. Así ha respondido el presidente del Gobierno regional durante una sesión de control celebrada en el parlamento autonómico a una pregunta formulada por el PP sobre la repercusión en la Región del actual contexto internacional y el anuncio de nuevos aranceles.

"Nos preocupa especialmente que el incremento de aranceles por parte de Estados Unidos afecte a nuestro sector primario, fundamentalmente a nuestros agricultores", ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, señalando que este sector ya está siendo perjudicado por las políticas del Gobierno nacional.

Igualmente, el presidente de la Comunidad se ha mostrado preocupado por el anuncio de Estados Unidos y ha recordado que aproximadamente el 40% del PIB regional es en exportaciones. "Cualquier política arancelaria y proteccionista va a ser perjudicial para la Región".

No obstante, ha llamado a la prudencia y ha advertido que "aunque las decisiones que se han tomado en aranceles no afecta a las exportaciones de la Región, tenemos que estar preparados". Según ha dicho, futuras imposiciones de aranceles a productos de alimentación, zumos, vino, productos químicos o combustibles serían las más perjudiciales, ya que generarían un impacto negativo en las exportaciones de estos sectores de la Región de Murcia a Estados Unidos. Las exportaciones desde la Región de Murcia a Estados Unidos alcanzaron el año pasado los 621 millones de euros.

Durante la sesión de control, el presidente del Gobierno regional también ha afirmado que "este año" deben concluir los trabajos de la Comisión que trabaja en una posible reforma de la ley del Mar Menor. "Más de un año en una comisión es un tiempo excesivo", ha dicho López Miras, quien ha insistido, a preguntas de VOX, que "merece la pena escuchar a todos los actores posibles, acelerar los procesos en la Asamblea para que esto esté listo en 2025 y tomar una decisión garantizando siempre la protección del Mar Menor. Estamos todos de acuerdo en que la ley es mejorable".

Desde VOX, su portavoz José Ángel Antelo ha recordado que su partido "no va a estar" en una comisión para "engañar a la ciudadanía" y ha instado a elaborar un documento conjunto, presentarlo y tramitarlo en la Asamblea "y llegará el momento en el que todas las organizaciones puedan venir a la Asamblea a hablar de lo que consideran que está bien, de lo que consideran que está incorrecto y seguro que entre todos conseguiremos sacar un ley en la que estemos de acuerdo".

Además, ha recordado al presidente de la Comunidad que "los acuerdos con VOX se tienen que cumplir" y si no se cumplen, "VOX no va a estar ni para la reforma de la ley del Mar Menor ni para los Presupuestos ni para ninguna ley".

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha reprochado a López Miras que la Región aún no tenga Presupuestos para este año. "Le pedimos una reunión, le enviamos nuestras propuestas, usted es el culpable de que la Región no tenga presupuestos para 2025. Ve más importante llegar a acuerdos con VOX. No le importa que VOX amenace a esta región", le ha dicho.

El socialista le ha reprochado que la Región "no se puede permitir prescindir" de la quita de la deuda "porque con la ruina que tiene la Región no se puede permitir prescindir de ese dinero" . En respuesta a esto, el presidente autonómico le ha contestado que la quita de la deuda a las comunidades autónomas anunciada ayer por el Gobierno nacional "la anunció Oriol Junqueras, un excarcelado, golpista, condenado y metido en la cárcel porque lo pactó él".

López Miras, además, se ha centrado en recordar al PSOE que el sistema de financiación autonómica detrae a la Región anualmente "más de 1.000 millones de euros, la actualización de las entregas a cuenta suponen 655 millones de euros que estamos pendientes de que se aprueben este año. La condonación de eso supone poco más de 30 millones al año", ha expuesto señalando que "nos quieren cambiar los más de 1.000 millones de euros y los 655 millones de euros que no se actualizan por poco más de 30 millones de euros", ha señalado que es "el colmo de la desigualdad. Nos condonan un 27% de la deuda y a Andalucía un 47%, ¿somos menores que los andaluces?", se ha preguntado.

Finalmente, el presidente regional ha contestado a una pregunta formulada por María Marín, de Podemos sobre la evolución del empleo en la Región. La parlamentaria recordaba que en 2024 el paro en la Comunidad "aumentó en 16.100 personas", lo que supone un incremento del 18% frente al descenso del 10% en el resto de España.

Sin embargo, a esto, López Miras ha aportado datos como que hay 16.000 afiliados más a la Seguridad Social, que a cierre del año pasado, se registraron 78.956 parados, lo que supone frente a los del año anterior "un 6% menos, 5.000 menos", que el paro femenino "se ha reducido un 6,14% frente a la media nacional, un 5,28% o el paro en jóvenes menores de 30 años se ha reducido un 6% frente a un 5,39% menos de la media nacional". Asimismo, ha desmentido las afirmaciones de Podemos recordando que el paro se redujo en 40 municipios de la Región el año pasado.