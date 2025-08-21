El Gobierno regional destina cuatro millones de euros para la compra de vehículos y mejoras en los parques de bomberos

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias tiene en marcha seis expedientes de contratación por importe de 4.020.320 euros para actuaciones relacionadas con el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).

Estas iniciativas tienen que ver con la adquisición de vehículos, mejoras en los parques, mantenimiento de infraestructuras y recursos para la formación de los bomberos. Dos de estos contratos, que suman un gasto de 535.000 euros, ya se han adjudicado.

Se trata del alquiler de coches de desguace, que posibilitará el adecuado adiestramiento de los bomberos del Consorcio para el rescate de personas en accidentes de tráfico, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La preparación requiere disponer de automóviles para efectuar maniobras de rescate que incluyan cortes y apertura de huecos, y este contrato permitirá contar con 280 coches.

Asimismo, ha recibido luz verde el expediente de reparación en parques de bomberos del CEIS para mejorar sus instalaciones, en el ámbito de la prevención de riesgos.

Además, en estos momentos hay cuatro contratos más que han comenzado el proceso de licitación, una vez aprobados los expedientes y pliegos de las convocatorias, con un presupuesto de casi 3,5 millones de euros.

El de mayor envergadura es para comprar cuatro vehículos BULL 2000, cuyo coste asciende a 1,5 millones de euros, que se suman a los siete adquiridos el año pasado, dentro del plan de mejora de los medios materiales del CEIS, impulsado por el Gobierno regional.

En la misma fase se encuentra el contrato de suministro de energía eléctrica en todos los edificios del Consorcio, dotado con 322.000 euros, y el de servicios de reparación y mantenimiento en parques, que dispone de una partida de 907.500 euros para cinco años.

Contempla obras relativas a carpinterías, fontanería, electricidad, cimentaciones y pintura, entre otros, y comprenderá todas las intervenciones precisas para el completo arreglo por rotura o avería de cualquier elemento o instalación en cualquiera de las instalaciones del CEIS.

Por último, la Comunidad invertirá casi 700.000 euros en un plazo de cinco años para el mantenimiento de vehículos de altura, incluyendo operaciones de revisión e inspección del sistema eléctrico, sistema hidráulico, cesta de trabajo, entre otros.

30 PLAZAS PARA INCREMENTAR LA PLANTILLA

Estos seis contratos de servicio en marcha forman parte de la apuesta del Gobierno regional por "invertir en seguridad con mejores medios puestos a disposición del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y con más efectivos", ha señalado el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño.

El consejero ha explicado que también está avanzando la ampliación de la plantilla. En este sentido, el próximo 21 de octubre tendrá lugar el primer ejercicio con el que se inicia el proceso selectivo para cubrir 30 plazas de bombero conductor especialista.

Ortuño ha subrayado que "nuestro compromiso es seguir ganando en seguridad y para ello vamos a continuar reforzando la dotación de personal del Cuerpo de bomberos, mejorar sus condiciones laborales y, de esta forma, fortalecer los servicios de emergencia en la Región".