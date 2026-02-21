Gobierno regional fomenta el talento joven con 'Imagina una empresa diferente', que alcanza un récord de participación

Cartel del concurso 'Imagina una empresa diferente'. - CARM

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La XVIII edición del certamen 'Imagina una empresa diferente' consolida en 2026 el mayor respaldo juvenil a esta iniciativa de fomento del emprendimiento en la Región de Murcia, con 613 proyectos únicos registrados.

En este concurso toman parte 68 centros educativos y más de 2.800 estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, lo que supone un crecimiento del 27 por ciento respecto a la edición anterior y alcanza cifras récord de participación.

El concurso está organizado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) junto con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info). La presente edición evidencia, además, un cambio cualitativo en el tipo de propuestas presentadas, con una clara tendencia hacia la integración de la Inteligencia Artificial en los modelos de negocio diseñados por el alumnado.

Desde soluciones para optimizar el consumo energético y mejorar procesos de reciclaje hasta algoritmos preventivos aplicados a la salud mental y el bienestar juvenil o a la dinamización del comercio local, la IA se ha convertido en palanca transversal de innovación.

El reparto de participación refleja el peso creciente de la cultura emprendedora en todas las etapas educativas, ya que el 47 por ciento de los proyectos procede de Bachillerato, el 35 por ciento de la ESO y el 17 por ciento de Formación Profesional. Además, 124 docentes acompañaron al alumnado en el diseño y estructuración de sus ideas, reforzando la dimensión pedagógica de un concurso que trasciende lo competitivo para convertirse en herramienta formativa.

"El talento no entiende de edad, pero sí necesita estímulos y herramientas. Desde el Gobierno regional estamos construyendo un itinerario para que los jóvenes conviertan sus ideas en oportunidades reales, alineadas con los desafíos tecnológicos y sociales de nuestro tiempo", señaló el director del Info, Joaquín Gómez, que también destacó que "este certamen encaja a la perfección en la hoja de ruta del Gobierno regional para fortalecer la innovación, la digitalización y el relevo generacional del tejido productivo".

ENTREGA DE PREMIOS EL 6 DE MARZO EN MOLINA DE SEGURA

La gala final se celebrará el 6 de marzo en el Museo del Enclave de la Muralla (MUDEM) de Molina de Segura, donde 15 proyectos finalistas optarán a 10 premios distribuidos en las categorías de 'Imagina Personas', 'Imagina Planeta' e 'Imagina Prosperidad', además del reconocimiento 'Imagina Comunicación'.

El certamen cuenta con la colaboración del Ceeic, el Ayuntamiento de Molina de Segura y las empresas Andamur y Vidal Golosinas, y se enmarca en la Estrategia C(i*EMP) y el Proyecto UPAi 2026, financiado con fondos Feder de la Unión Europea a través de ayudas del Info para impulsar la innovación y el emprendimiento.