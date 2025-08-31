Gobierno regional impulsa la descarbonización del transporte con más de 24 millones en ayudas a la renovación de flotas

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, acompañado del director general de Movilidad y Transporte, José Antonio Verdú, se reunió esta semana con el director general de Disfrimur, Juan Sánchez - CARM

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional impulsa la descarbonización del transporte con más de 24 millones de euros en ayudas para que las empresas de transporte de viajeros y mercancías de la Región de Murcia renueven sus flotas, dentro del programa de transformación de flotas financiado con fondos europeos.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, acompañado del director general de Movilidad y Transporte, José Antonio Verdú, se reunió esta semana con el director general de Disfrimur, Juan Sánchez, una de las empresas de transporte de la Región beneficiada por las ayudas para modernizar su flota.

Durante el encuentro, en el que se dio a conocer la memoria de Responsabilidad Social Corporativa de 2024 de la compañía, se puso de relieve que la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha concedido a esta empresa ayudas por un importe de 2.331.529 euros destinadas a la renovación de flotas, que han permitido la adquisición de 26 nuevos vehículos eléctricos.

A estas se suman 88.432 euros en subvenciones para la instalación de puntos de recarga, gracias a los cuales se han puesto en funcionamiento seis cargadores eléctricos.