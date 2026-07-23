El Gobierno regional invierte 5 millones en modernizar las infraestructuras de las comunidades de regantes

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía - CARM

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional invierte 5 millones de euros para impulsar la modernización de las infraestructuras de regadío de la Región de Murcia a través de una nueva convocatoria de ayudas dirigida a las comunidades de regantes, con el objetivo de seguir mejorando la eficiencia en el uso del agua y avanzar en la tecnificación y digitalización de los sistemas de riego.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno de esta nueva línea de ayudas, cuya convocatoria se publica hoy en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Las ayudas permitirán financiar hasta el 40 por ciento de la inversión de cada proyecto presentado, con una cuantía máxima de un millón de euros por solicitud, para que las comunidades de regantes puedan acometer actuaciones destinadas a mejorar y modernizar sus infraestructuras.

Buendía ha explicado que esta convocatoria "reafirma el compromiso del Gobierno regional con la sostenibilidad y la competitividad de nuestro sector agrario" y destacó que "el objetivo es seguir liderando la modernización de los regadíos en España y en Europa".

El consejero ha puesto en valor el esfuerzo conjunto del Gobierno regional y los agricultores para avanzar hacia un modelo de regadío cada vez más eficiente y sostenible, y ha recordado que "el 87 por ciento de nuestra superficie de regadío está totalmente modernizada y cuenta con sistemas de riego localizado".

"Estos datos reflejan el enorme esfuerzo que están realizando nuestros agricultores y comunidades de regantes para aprovechar cada gota de agua y producir más con menos recursos", ha señalado Buendía.

Las actuaciones subvencionables permitirán continuar avanzando en la eficiencia hídrica mediante la modernización de redes de riego, la automatización y digitalización de su gestión y el control de los volúmenes utilizados. También se podrán ejecutar infraestructuras destinadas a incorporar y reutilizar recursos hídricos no convencionales, como aguas regeneradas, desaladas y pluviales.

La convocatoria contempla igualmente inversiones orientadas a mejorar la eficiencia energética de los sistemas de bombeo y favorecer la incorporación de energías renovables para autoconsumo, así como actuaciones ambientales complementarias y los costes técnicos vinculados a la ejecución de los proyectos.

En este sentido, Buendía ha remarcado el liderazgo de la Región de Murcia en la gestión eficiente y circular del agua. "Somos un ejemplo mundial en tecnificación, depuración y reutilización de agua. Mientras en el resto de Europa la reutilización sigue siendo una asignatura pendiente, aquí le damos una segunda vida a prácticamente a la totalidad de nuestras aguas regeneradas", ha afirmado.

El titular de Agricultura ha destacado que estas inversiones permitirán a las comunidades de regantes continuar mejorando sus infraestructuras y afrontar los retos derivados de la escasez de recursos hídricos con soluciones basadas en la innovación, la eficiencia y la tecnología.

"Frente a las incertidumbres y los recortes hidrológicos que sufrimos, el Gobierno regional responde con hechos, con inversión y con soluciones técnicas, apoyando a nuestros regantes", añadióha añadido Buendía.