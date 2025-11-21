El Gobierno regional lanza un programa pionero de aceleración en IA aplicada a la defensa naval

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, el capitán de navío, Juan Manuel Torrijos, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el director general del Info, Joaquín Gómez, durante la presentación - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info) y en el marco del programa regional 'Caetra', ha puesto en marcha en Cartagena el Programa de Aceleración de Inteligencia Artificial en el Sector Naval de Defensa, un proyecto pionero en España que impulsará durante tres meses las soluciones de IA de diez 'startups' tecnológicas para responder a los retos del sostenimiento del submarino S-80 y de la defensa naval de nueva generación.

El programa, que cuenta con la financiación de la línea del programa Caetra Arsenal, dotada con cinco millones de euros dirigida a empresas de Cartagena, está diseñado para que las 'startups' y pymes tecnológicas participantes den un salto cualitativo en su madurez hacia el sector defensa, mediante 40 horas de capacitación avanzada, que se impartirá en 12 sesiones.

A estas sesiones se sumarán cinco horas de mentoría individual por empresa, en un formato semipresencial que combina clases teóricas, 'máster class', visitas técnicas y prototipado de pruebas de concepto, según han explicado desde la Comunidad en una nota de prensa.

"La Región de Murcia vuelve a situarse en la vanguardia, porque este programa no solo anticipa el futuro, lo construye desde Cartagena", ha subrayado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, quien ha destacado que "bajo el paraguas de Caetra, damos un paso más en nuestro objetivo estratégico y convertirnos en referente nacional y europeo en tecnologías duales, útiles tanto para la defensa como para la seguridad civil, que generan empleo cualificado, atraen inversión y protegen nuestras libertades".

A lo largo de los tres meses previstos, las empresas trabajarán sobre retos reales vinculados al sostenimiento del S-80, en coordinación con el Arsenal de Cartagena, Navantia, la Armada y centros tecnológicos de primer nivel.

El programa, que se desarrollará con el apoyo técnico del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic), cuenta con la participación activa de empresas tractoras como Navantia, Saes, Telefónica, Indra y del centro de supervisión de datos de la Armada, Cesadar, que actuarán como validadores tecnológicos y potenciales clientes de las soluciones desarrolladas.

La aceleradora se estructura en siete módulos que abordan desde la introducción al sector naval de defensa y al modelo de sostenimiento OTACV del S-80, hasta la IA aplicada a la transformación digital, la gestión del dato y los cuadros de mando inteligentes, el mantenimiento predictivo y la analítica avanzada de fallos, la ciberseguridad y ciberdefensa en entornos 5G/6G, la comercialización y financiación en defensa y las tecnologías subacuáticas para la protección del entorno marino y de infraestructuras críticas.

Podrán beneficiarse emprendedores, grupos de emprendedores y 'startups' de base tecnológica, microempresas y pymes, cuyo modelo de negocio se apoye de forma nuclear en la inteligencia artificial aplicada al sector naval, con soluciones de mantenimiento predictivo, logística inteligente, robótica y sistemas autónomos, ciberseguridad, simulación, mando y control o tecnologías subacuáticas inteligentes, especialmente aquellas orientadas al ciclo de vida del S-80 y a la soberanía tecnológica en defensa.

Las empresas interesadas tienen hasta finales de año para solicitar su participación en el programa, para lo que deben dirigirse al correo electrónico 'caetra@info.carm.es'.

Desde el Info se pondrán en contacto con ellos para valorar su propuesta o proyecto. "La defensa, la innovación y la industria no caminan por separado; avanzan juntas cuando existe una visión clara y una política pública que impulsa ese paso. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo desde el Gobierno regional", ha afirmado López Aragón.

"Este programa nace para acelerar talento, para abrir puertas a nuevas empresas y para demostrar que en la Región de Murcia sabemos combinar conocimiento, industria y tecnología de alto impacto", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado que la nueva aceleradora "es una iniciativa pionera y novedosa en Cartagena, tan original como lo fue la primera aceleradora comercial de la defensa que también nació aquí", y ha destacado que supone "un paso más en la consolidación de un ecosistema de defensa y tecnología que ya es una realidad en la ciudad".

Arroyo ha subrayado que el programa nace para que nuevas empresas tecnológicas trabajen sobre retos reales del submarino S-80 y puedan integrarse en la cadena de suministro del sector defensa, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La regidora ha insistido en que el modelo se apoya en una red "en la que las empresas tractoras comparten conocimiento y experiencia porque saben que el crecimiento de las nuevas compañías refuerza la capacidad de investigación, desarrollo y producción tecnológica".

Ha señalado, además, que el Ayuntamiento "no se ha resignado a ser solo espectador, sino que está implicado en movilizar recursos formativos, bajar impuestos y agilizar la creación de empresas vinculadas a la defensa".

En la presentación también ha intervenido el capitán de Navío Juan Manuel Torrijo, jefe de la Oficina Técnica del Submarino S-80, que ha fijado el listón tecnológico que persigue el programa. "Queremos que el submarino S-80 sea la plataforma más innovadora de la Armada, y para eso contamos con las empresas que tenemos aquí en la Región de Murcia", ha dicho.

Torrijo ha explicado que el S-80 incorpora sistemas de sensorización y detección "a los que queremos sumar inteligencia artificial para ayudar al operador a clasificar", y ha extendido ese mismo enfoque al ciclo de vida completo del buque, que incluye mantenimiento, aprovisionamiento y gestión de miles de repuestos.

Según ha detallado, la aplicación de IA permitirá analizar averías, generar algoritmos que indiquen qué repuestos son necesarios ahora y cuáles serán necesarios en el futuro, y anticipar fallos.

"Tiene tantas implicaciones y tantas aplicaciones dentro del sector naval, incluso en el ámbito dual, porque al final los algoritmos funcionan tanto a nivel militar como a nivel civil", ha añadido, aludiendo a las posibilidades de transferencia tecnológica hacia usos civiles.