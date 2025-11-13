El Gobierno regional no tiene "esperanza" de que el CPFF avance en la reforma del sistema de financiación autonómica

Archivo - Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en 2025 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional no tiene "esperanza" de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera avance en la reforma del sistema de financiación autonómica durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este próximo lunes y que incluye por primera vez este punto en el orden del día.

Por otra parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, ha apuntado a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que el Gobierno de España "no tiene apoyos parlamentarios" para aprobar el techo de gasto ni la senda de estabilidad durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ortuño ha asegurado que la Región de Murcia acudirá "con la máxima lealtad y con voluntad de trabajar" pero ha señalado que el Gobierno central está "paralizado, maniatado y bloqueado" y es "incapaz de sacar adelante ni una sola propuesta sino es cediendo a los intereses y a las demandas de los independentistas y de los separatistas".