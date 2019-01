El Gobierno regional pagó todas las expropiaciones realizadas para construir las conexiones del Aeropuerto

Publicado 11/01/2019 19:33:15 CET

MURCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha remarcado que "cumplió y pagó todas las expropiaciones realizadas para la construcción de las conexiones del aeropuerto. De esas obligaciones no hay ninguna cantidad pendiente de pago".

El ejecutivo responde así a las acusaciones del diputado de Ciudadanos, Luis Fernández, que denunciaba hoy "la incompetencia y la escasa sensibilidad del Gobierno regional, porque los propietarios de los terrenos que fueron expropiados para la construcción del aeropuerto de Corvera aún no han cobrado las indemnizaciones que se fijaron hace más de cinco años".

El Gobierno regional ha explicado que la concesionaria "realizó las expropiaciones para la construcción de las instalaciones del aeropuerto y no llegó un acuerdo con los propietarios afectados y por tanto no les pagó. En marzo de 2016, el Gobierno regional tomó posesión de las instalaciones y inició la tramitación de los procedimientos expropiatorios que dejó pendientes la ex concesionaria".

De este modo, insiste que la CARM "sigue cumpliendo con los afectados y estamos pagando las expropiaciones que eran responsabilidad de la ex concesionaria, conforme así lo declare la autoridad judicial".

Finalmente, han subrayado que la Comunidad "cumplirá con todos los expropiados, tal y como lo ha hecho hasta ahora. Todo lo que se pague de las expropiaciones de la ex concesionaria se le reclamará en el proceso de liquidación por daños y perjuicios".