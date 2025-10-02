El Gobierno regional rechaza la imposición de "un modelo de vivienda fallido" a través del Plan Estatal

EL secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara, en la conferencia sectorial de vivienda convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana - CARM

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara, ha expresado este jueves su rechazo a "la imposición de un modelo de vivienda fallido a través del Plan Estatal de Vivienda", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Tras asistir a la Conferencia Sectorial de Vivienda, Lajara ha indicado que "el Ministerio nos vuelve a reunir para hacer gala de su sectarismo y su intervencionismo, convocando a las comunidades con la excusa de debatir el nuevo plan de vivienda, a sabiendas de que ya tiene un texto definitivo y cerrado".

"En contraposición, en la Región de Murcia hoy se ha aprobado un decreto de vivienda que nace del consenso y la participación y que se ha diseñado con medidas reales y adaptadas a las necesidades de los ciudadanos", ha añadido.

El secretario general ha subrayado que "este Plan Estatal de Vivienda se convierte en una herramienta ideológica con la que el Gobierno pretende imponernos sus medidas fallidas e invadir las competencias de las comunidades autónomas, que tenemos asignadas por la Constitución".

Asimismo, ha expuesto Lajara, "nos obligan a destinar un determinado porcentaje de fondos a cada una de las líneas de ayudas, lo que limita aún más nuestro margen para poder destinar esas subvenciones a aquellas medidas que son más necesarias en nuestra Región y que pueden ser un gran impulso para construir vivienda protegida asequible".

Durante su intervención, el secretario general ha solicitado al Ministerio que incluya en el Plan "ayudas realistas para los afectados por la okupación y la inquiokupación, que les permitan pagar los suministros que ellos no pueden dejar de pagar, aunque sus inquilinos no lo hagan, y que les permitan también rehabilitar sus viviendas cuando se las devuelven destrozadas".

Asimismo, ha defendido que "en la Región de Murcia apostamos por un modelo mucho más ágil, mucho más rápido, que dé respuesta eficaz a las necesidades de vivienda y que apueste por la vivienda protegida asequible que creemos debería ser el pilar de este Plan Estatal y al que se deberían destinar la mayor parte de los fondos posibles".

Además, según Lajara, el Plan Estatal de Vivienda recupera modelos antiguos que "no funcionaron en la Región de Murcia como es el depósito de fianza, que parece tener por objeto criminalizar al propietario de la vivienda, como si no fuera capaz de devolver esa fianza".