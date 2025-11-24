El Gobierno regional reforzará la seguridad de la carretera RM-715 entre Moratalla y Caravaca de la Cruz

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, acompañado del alcalde de Moratalla, Juan Soria, en la carretera RM-715, que une Moratalla con Caravaca de la Cruz - CARM

MORATALLA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sacado a licitación las obras dirigidas a reforzar la seguridad de la carretera RM-715, que une Moratalla con Caravaca de la Cruz y que es utilizada por más de un millón de usuarios al año. El plazo de finalización de ofertas concluye el 15 de diciembre, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha presentado este lunes al alcalde de Moratalla, Juan Soria, el proyecto, que supondrá una inversión superior a 1,3 millones de euros, y ha destacado que esta actuación "responde al compromiso del Gobierno regional con la mejora de la red viaria del Noroeste".

García Montoro ha subrayado que "el objetivo de la actuación es garantizar un tránsito más seguro y cómodo para los usuarios, además de favorecer los movimientos locales y las conexiones con los núcleos rurales del entorno".

"Actuaciones como esta no solo mejoran una carretera, sino que benefician a la calidad de vida de los vecinos, al reforzar la vertebración territorial e impulsar el desarrollo económico y social del municipio", ha insistido el consejero.

La obra, que actuará en los puntos con mayor intensidad de tráfico y mayor necesidad de adaptación del trazado, se ha diseñado en dos partes.

La primera se desarrollará en el tramo que concentra la mayor intensidad de tráfico, entre Moratalla y la intersección con la carretera RM-B36, situada en el punto kilométrico 6,300.

En este enclave, los conductores que se dirigen desde Caravaca de la Cruz hacia Moratalla se encuentran con una curva muy cerrada al final de una recta, lo que dificulta la visibilidad y la percepción de la intersección.

Para resolver este problema se mejorarán los radios de giro y los carriles de cambio de velocidad de acceso a la RM-B36, con el fin de que la conexión resulte más segura y fluida.

La segunda parte del proyecto consiste en el acondicionamiento del trazado de una curva y contracurva de radios muy reducidos en el punto kilométrico 7,500, dentro del tramo comprendido entre la intersección de la RM-715 con la RM-B36 y la entrada a Moratalla.

La intervención permitirá adaptar el trazado a los parámetros de una carretera convencional, eliminando un punto que actualmente condiciona la seguridad y la comodidad de la circulación.

Asimismo, también en Moratalla, la Consejería va a reforzar el drenaje en el proyecto de mejora de la carretera RM-B30, que conecta Benizar con Otos, mediante la instalación de una nueva estructura de gran capacidad, diseñada para mejorar el desagüe y prevenir incidencias en episodios de lluvia.

Esta actuación, que se desarrollará entre los puntos kilométricos 7,410 y 10,8, incluye también el proceso de adquisición de los terrenos necesarios para ejecutar las obras, cuyo presupuesto de licitación asciende a 2,4 millones de euros.

Por otro lado, García Montoro ha destacado la apuesta del Gobierno regional por mantener en óptimas condiciones la red regional de carreteras y reducir el riesgo de accidentes.

En este sentido, ha señalado que "en lo que llevamos de año, desde el Ejecutivo regional hemos destinado ya más de 42,7 millones de euros a la conservación, mejora y seguridad vial, lo que demuestra el compromiso del Ejecutivo regional con una red moderna, segura y sostenible".