El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, supervisa junto al alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, las obras de renovación de infraestructuras hidráulicas para la mejora ambiental del puerto pesquero de San Pedro - COMUNIDAD

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional renueva las infraestructuras hidráulicas del puerto pesquero de San Pedro del Pinatar con una inversión de más de 476.881 euros, en una actuación destinada a modernizar las redes de abastecimiento, saneamiento y drenaje de aguas pluviales.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y el alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, han supervisado este viernes las obras, que mejorarán la sostenibilidad ambiental del puerto y darán respuesta a las necesidades de la actividad pesquera y acuícola.

García Montoro ha explicado que "desde el Ejecutivo regional seguimos invirtiendo en la modernización de las infraestructuras portuarias para garantizar su buen funcionamiento y mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad los profesionales del mar".

El proyecto, que está previsto que finalice en 15 días, se ejecuta en colaboración con la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y está cofinanciado con fondos europeos FEMPA, informa el Gobierno regional en un comunicado.

En este sentido, el consejero ha destacado que "esta actuación es un ejemplo de cómo el Gobierno regional coordina sus políticas para dar respuesta a las necesidades reales del sector productivo, al tiempo que avanzamos en sostenibilidad y protección ambiental de nuestras infraestructuras portuarias".

Las actuaciones han permitido renovar la red de abastecimiento en la zona norte del puerto, sustituyendo infraestructuras antiguas que presentaban pérdidas y mejorando el suministro a las naves del muelle, además de mejorar la gestión de residuos.

Esta red da servicio a siete empresas de acuicultura que, con esta actuación, verán optimizados sus costes de mantenimiento. Además, se ha diseñado y ejecutado una nueva red de drenaje de aguas pluviales en el entorno del muelle de acuicultura, una zona que hasta ahora carecía de sistema de evacuación, lo que permitirá evitar la acumulación de escorrentías y mejorar la gestión de residuos derivados de la actividad portuaria.

El proyecto incluye también la instalación de sistemas de recogida y conducción de aguas, un separador de hidrocarburos y nuevos sistemas de bombeo, lo que contribuye a reducir el impacto ambiental y asegura que se cumpla el objetivo de vertido cero a la dársena.

También se ha habilitado un sistema de impulsión de aguas residuales desde la zona de la lonja hasta la estación de bombeo, eliminando vertidos inadecuados y reforzando el saneamiento del recinto.

Estas mejoras benefician tanto a la flota pesquera como a la actividad acuícola, un sector estratégico en la Región de Murcia, que se sitúa como segunda productora nacional de peces marinos y líder en eficiencia por kilómetro de costa.

En 2025, la acuicultura regional alcanzó una producción de más de 12.000 toneladas y una facturación superior a los 124 millones de euros, consolidándose como un motor económico y generador de empleo en el litoral.

García Montoro ha destacado que "actuaciones como esta son fundamentales para seguir impulsando sectores productivos como la pesca y la acuicultura, que generan riqueza, empleo y desarrollo en nuestras zonas costeras".

Esta actuación se enmarca en el conjunto de inversiones que el Gobierno regional viene desarrollando en los puertos pesqueros de la Región con el objetivo de mejorar la seguridad, la sostenibilidad y la calidad de los servicios.

Otras inversiones en el puerto pesquero La Consejería de Fomento también ha realizado otras inversiones en el puerto pesquero-deportivo de San Pedro del Pinatar. En concreto, se han invertido 48.900 euros para mejorar el mantenimiento, la accesibilidad y la seguridad de esta infraestructura y otros 11.400 euros en actuaciones de inspección y reposición de balizamiento.