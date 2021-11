Gómez asegura que el contrato de iluminación navideña se ajusta a la ley, ahorrará costes y mejorará el servicio

Además, sostiene que reducirá a uno solo "las más de 500 facturas" emitidas en años anteriores

MURCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde y concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha afirmado este martes en rueda de prensa que el nuevo contrato del alumbrado extraordinario de Fiestas de Navidad, Semana Santa y fiestas populares cumple con la legalidad vigente y contribuirá a "mejorar" el servicio y a ahorrar costes.

Se trata, según ha puntualizado Gómez, de la primera vez que sale a licitación pública, en un documento centralizado y dividido en ocho lotes, toda la contratación de alumbrado navideño del municipio, "reduciendo así" a un contrato solo "las más de 500 facturas en las que, como dijo el informe de la Fiscalía, había multitud de irregularidades".

El edil ha indicado que la licitación "salió de manera transparente, pública y en concurrencia competitiva", al tiempo que ha tildado de "falso" que el contrato, que tiene una duración de dos años prorrogables por dos más, cueste el doble "como dicen algunos grupos de la oposición".

"Al contrario, vamos a mantener un precio fijo para los próximos años, con lo que, teniendo en cuenta cómo está variando el coste de los suministros, de materiales, de hierro, de cobre, de led, vamos a afianzar un precio fijo para los próximos cuatro años", ha precisado al respecto.

Esto tiene por objetivo "evitar que todas estas subidas, todas estas fluctuaciones del mercado de suministro de material que proviene de otros países" afecte a las arcas municipales, posibilitando que "tengamos una estabilidad y sepamos el dinero que vamos a invertir en cada una de estas pedanías".

Además, ha destacado que entre las ventajas de este contrato se encuentran la optimización de recursos y que los gastos se imputen a Servicios Industriales, liberando de estos a las pedanías, que podrán destinar ese dinero a otros fines de gasto corriente. Además, "los propios pedáneos van a decidir dónde quieren poner la iluminación", ha apostillado.

Para Gómez, las críticas vertidas por el PP son "irresponsables" y "están generando una crispación", por lo que ha pedido a los 'populares' que "hagan una oposición responsable, que se pongan del lado de este gobierno, con el fin de salir de la crisis en esta época que estamos viviendo", en lugar de "intentar poner zancadillas, que parece que lo quieren es que nada funcione".

El vicealcalde ha insistido en que el objetivo del equipo de Gobierno, además de optimizar los recursos, es que "la irregularidad en los procedimientos de contratación no sea una norma de esta administración". Al hilo, ha matizado que este contrato "viene a regularizar esas irregularidades en la contratación pública".

Gómez ha aportado, junto al jefe de Alumbrado Público y Servicios Industriales del Consistorio, Francisco Sandoval, los datos del Servicio de Descentralización relativos a iluminación navideña durante los últimos años. En estos "no figuran los gastos de diversos distritos y pedanías en algunos ejercicios", mientras que en otros casos "son muy desiguales", lo que dificulta una estimación real.

En este sentido, han señalado que en el Distrito Centro Este, el gasto pasa de "más de 20.000 euros en 2018 a nada en 2019 y menos de 1.000 en 2020 y 2021". La Albatalía "no tiene gasto hasta 2020; El Palmar, con un gasto medio superior a 12.000 euros, no tiene gasto en 2018 y 2019"; El Raal y El Puntal "gastan más de 25.000 euros en 2017, no volviendo a alcanzar esa cifra en los siguientes ejercicios". En El Raal "no hay gasto en 2018, 2020 y 2021". Sangonera la Seca "solo tiene gasto en 2020 y 2021 y Sucina sólo en 2021". San Ginés, por su parte, "gasta casi 5.000 euros en 2017 y no tiene ningún gasto en los siguientes cuatro años".

Con estos datos, la asignación presupuestaria es a máximos, por lo que el gasto real final corresponde a la facturación informada por Descentralización. Respecto al año de mayor facturación, el 2017, con 462.302,71 euros, el incremento es de un 20% del periodo estudiado, es decir, de 2017 a 2021. Con el nuevo contrato, según fuentes municipales, se va a incrementar desde el año 2017 al 2025 un 2,2%.

El vicealcalde ha remarcado que "se trata de un contrato muy beneficioso si se consideran los incrementos de precio que está sufriendo el sector tecnológico".

El contrato centralizado está dividido en ocho lotes. El primero corresponde a la ciudad; el segundo al árbol de Navidad; el tercero a los distritos y del cuarto al octavo, a pedanías.

Respecto al árbol, Gómez ha señalado que, al quedar desierto el concurso, el Ayuntamiento "está valorando si se instala o no" o si sacar por segunda vez a licitación el contrato, aunque sea en el marco de un procedimiento simplificado.