El Gran Circo Romano vuelve al Estadio Cartagonova 17 años después - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Gran Circo Romano convocará a miles de personas en el Estadio Municipal Cartagonova, que recupera este evento 17 años después, el próximo 23 de septiembre, con motivo de las fiestas de Carthagineses y Romanos

El presidente del Senado Romano, Fulgencio Garrido, junto a la concejala de Participación Ciudadana y Festejos, Francisca Martínez, y responsables del Senado Romano, presentaron el cartel que ilustra el Gran Circo Romano, en una edición en la que el estadio deportivo cobra protagonismo entre las legiones romanas.

UN ESPECTÁCULO ADAPTADO PARA PROTEGER EL CÉSPED

El espectáculo será diferente a otros años con el objetivo de no dañar el césped del estadio. Por este motivo, no podrán acceder animales al campo, ni tampoco caballos ni carros.

Todos los intervinientes serán figurantes, soldados y bailarines que realizarán evoluciones a pie representando escenas de la amplia y rica mitología romana. Se mantendrán, como en ediciones anteriores, las luchas de gladiadores, las acrobacias aéreas y bailes, además de otras sorpresas.

El evento comenzará a las 21.00 horas y el aforo del Cartagonova permitirá acoger a un número mayor de espectadores que en los últimos años.

LOS ENSAYOS, FUERA DEL CARTAGONOVA PARA PRESERVAR EL CÉSPED

En breve comenzarán los ensayos del espectáculo, aunque no serán en el propio Cartagonova para evitar un mayor impacto en el césped.

Está previsto realizar un gran ensayo general en septiembre con todos los actores y protagonistas.

Las entradas, a precios populares, se pondrán a la venta en los próximos días.

"El Cartagonova vuelve a ser el escenario del gran circo" La concejala de Festejos, Francisca Martínez Sotomayor, ha animado a todos los cartageneros y visitantes a disfrutar de este espectáculo único, que recupera su ubicación original tras 17 años de ausencia.

El presidente del Senado Romano, Fulgencio Garrido Ortiz, ha mostrado su satisfacción por el regreso a este escenario, que considera "el lugar originario" para el evento, y ha subrayado la importancia de la participación de las legiones, que harán que el circo "cobre vida".

Asimismo, ha asegurado que el reto ahora es "llenar el estadio de actos y actores" y ha confiado en que la ciudad responda como en las mejores ocasiones.

Desde el Senado Romano se han mostrado convencidos de que, pese a las limitaciones impuestas por la protección del césped, el espectáculo mantendrá el nivel de ediciones anteriores y se ha puesto el foco en que todo salga bien para que este acto pueda seguir celebrándose en los próximos años, de nuevo, en el Cartagonova.