La gran noria volverá al Plano de San Francisco acompañada de un mercadillo artesanal durante la Feria de Murcia 2026

Los concejales de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, presentan el regreso de la gran noria panorámica 'De Murcia al cielo' en la Feria de Murcia 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plano de San Francisco de Murcia se transformará de nuevo en uno de los principales puntos de encuentro de la Feria de Murcia 2026 con el regreso de la gran noria panorámica 'De Murcia al cielo' y la instalación de un mercadillo de artesanía y comercio de proximidad compuesto por cerca de una decena de casetas de madera.

La iniciativa, que pretende unir ocio, turismo y dinamización económica en pleno centro de la ciudad, ha sido presentada por los concejales de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

Avilés ha subrayado que la atracción "se ha convertido en una de las imágenes más representativas de la Feria de Murcia" con el objetivo de consolidar este entorno como un lugar para "pasear, disfrutar en familia y descubrir el talento de nuestros artesanos y comerciantes".

Por su parte, Pacheco ha valorado la variedad de artículos de diseño, decoración y elaboración artesanal que albergará el mercadillo, cuyo horario de apertura será de lunes a jueves de 18.00 a 22.00 horas, ampliado los fines de semana con pase matinal de 11.00 a 14.00 horas.

La noria, de 30 metros de altura y dotada con 30 góndolas climatizadas e hilo musical, estará operativa del 3 al 15 de septiembre. La atracción estará abierta a diario de 18.00 a 1.00 horas (y de 12.00 a 14.00 horas los fines de semana), con un precio de 6 euros por viaje y un descuento del 50% el lunes 7 de septiembre.

Además, la instalación es 100% accesible para personas con movilidad reducida, funcionará con motor eléctrico para evitar molestias acústicas a los vecinos y será gratuita para quienes acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.