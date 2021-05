Grupo Fuertes y la UMU entregan los diplomas a los alumnos de la tercera promoción del programa Business Talent

La Cátedra de Excelencia Empresarial del Grupo Fuertes ha becado a dos alumnos para que asistan a la mejor escuela de negocios de Asia y Pacífico

MURCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Grupo Fuertes y la Universidad de Murcia (UMU) han entregado este viernes los diplomas a los 21 alumnos de las distintas titulaciones de la Facultad de Economía y Empresa que han participado en la tercera promoción del programa formativo Business Talent, de la Cátedra de Excelencia Empresarial de Grupo Fuertes, informaron fuentes de la compañía en un comunicado.

El acto ha sido presidido por el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, y el presidente de Grupo Fuertes, Tomás Fuertes. También han asistido el decano de la Facultad de Economía y Empresa y director de la Cátedra, Samuel Baixauli; el Chief Financial Officer de Grupo Fuertes, Pablo Lorente; el presidente del Consejo Social de la UMU, Juan Antonio Campillo, y la vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad, Alicia Rubio.

Este proyecto ya ha formado a 63 estudiantes de los últimos cursos para promocionar el talento empresarial y estableciendo una conexión directa entre la realidad empresarial y el día a día académico de los alumnos.

El programa Business Talent, de diez semanas de duración, es una de las líneas de trabajo más destacadas de la cátedra de Grupo Fuertes para facilitar la incorporación al mundo laboral de los estudiantes. Esta iniciativa acerca a los alumnos a las soluciones más vanguardistas de gestión empresarial de la mano de Grupo Fuertes así como a las dinámicas dirigidas por Recursos Humanos con el objetivo de potenciar su empleabilidad.

Además, Grupo Fuertes fomenta las prácticas nacionales e internacionales entre el estudiantado de la Facultad de Economía y Empresa. La Cátedra beca a dos alumnos cada año para que asistan a la mejor escuela de negocios de Asia y Pacífico, la Antai College of Economics and Management de Shanghai, según el ranking que elabora el periódico Financial Times.

En el acto, el director de la Cátedra hizo una valoración de la colaboración universidad y empresa que ha generado Grupo Fuertes durante los tres últimos años. Destacó su éxito como creadora de talento y catalizadora de la innovación, impulsando proyectos conjuntos de I+D+i en el entorno de las principales tecnologías para la gestión empresarial, con soluciones propias en el ámbito de la inteligencia de los negocios, automatización robótica de procesos, inteligencia artificial e Internet de las cosas (IoT).

El presidente de Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, se dirigió a los estudiantes para transmitirles la responsabilidad social que deben tener para devolver a la sociedad más de lo que han recibido de ella y contribuir a mejorarla. El rector de la UMU agradeció a Grupo Fuertes su colaboración y resaltó la importancia de que otras empresas inicien actuaciones de este tipo.

Grupo Fuertes tiene constituidas dos cátedras en la UMU, la vinculada a la Facultad de Economía y Empresa y otra de Seguridad y Sostenibilidad Alimentaria, de la Facultad de Veterinaria, para fomentar la innovación e internacionalización y aplicar los resultados del conocimiento a la actividad empresarial. Estas actuaciones son un ejemplo de la estrecha relación que esta compañía tiene con la institución docente en el ámbito de la I+D+i.