El grupo musical Viva Suecia pronunciará el pregón de la Feria de Murcia el próximo 7 de septiembre

Los integrantes del grupo musical Viva Suecia serán los encargados de pronunciar el pregón de la Feria de Murcia el próximo 7 de septiembre, a las 21.30 horas, en la plaza del Cardenal Belluga, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde, José Ballesta, ha dado la noticia este martes acompañado por los miembros de la banda murciana --Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo--.

"Es un inmenso honor, un privilegio, que Viva Suecia haya aceptado de manera desinteresada, de manera altruista, ser los pregoneros de la Feria de Murcia 2025, la feria del 1.200 aniversario de la ciudad de Murcia", ha dicho Ballesta.

La Feria arrancará el 4 de septiembre con la bajada de la Virgen de la Fuensanta, la apertura de los tradicionales Huertos del Malecón y la feria de La Fica, así como con la inauguración de la gran noria panorámica instalada en el Plano de San Francisco.

Próximamente, el Ayuntamiento dará a conocer las principales novedades y la programación completa de las fiestas, que se extenderán hasta el próximo 16 de septiembre con la romería.

Los festejos incluirán multitud de actividades en más de una treintena de ubicaciones en torno al río Segura.