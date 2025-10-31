La Guardia Civil desmantela el punto más activo de venta de droga de Torre Pacheco (Murcia)

Momento de la detención de los tres miembros de un mismo clan familiar a los que se les imputa la presunta autoría de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, elaboración de drogas y receptación - GUARDIA CIVIL

TORRE PACHECO (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en Torre Pacheco (Murcia) la operación 'Kusuyi', en la que se ha desarticulado un grupo delictivo conformado por tres personas --un matrimonio y su hijo-- que dirigían el punto de venta de droga más activo del municipio, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana abrieron la operación el pasado febrero para investigar una serie de indicios que vinculaban a un grupo de personas con la venta masiva de sustancias estupefacientes en el municipio murciano.

Los primeros pasos permitieron identificar a los integrantes de un clan familiar que distribuían, presuntamente, grandes cantidades de cocaína y la conocida como base de coca o 'crack'.

Los guardias civiles del Área de Investigación establecieron un dispositivo de vigilancia sobre el inmueble donde residían los sospechosos, que había sido ocupado. Fruto de la investigación, se pudo constatar el tráfico de drogas en la residencia, a la que solía acudir un elevado número de personas para comprar droga.

Durante las vigilancias, los efectivos comprobaron que los consumidores interactuaban con los detenidos accediendo a la vivienda o a través de una de sus ventanas. Muchos eran habituales y procedían de Torre Pacheco o municipios limítrofes, si bien también acudían a la casa pequeños traficantes que eran inspeccionados por patrullas de la Benemérita y se les incautaban la droga que acababan de comprar.

Los investigadores constataron que la cabecilla era la esposa y madre del clan, y se encargaba de adquirir cantidades de droga para su posterior manipulación y distribución. También compraba todo tipo de objetos robados, como comida, teléfonos móviles, equipos de sonido de vehículos y herramientas, utilizando como moneda de cambio dosis de base de cocaína.

El hijo del matrimonio también se dedicaba a la venta de cocaína y 'crack', y además gozaba de cierto prestigio entre los consumidores, al parecer, por su capacidad para cocinar la base de cocaína. También era el encargado principal de realizar las labores de vigilancia en la zona para advertir de la presencia policial.

El tercer integrante del clan familiar desarticulado, el esposo y padre, tenía una única función, que era la de distribuir las dosis de cocaína.

Mientras los guardias civiles iban desgranando la jerarquía del grupo delictivo y determinando el rol de cada componente, detectaron que el índice de delitos contra el patrimonio, sobre todo robos con fuerza en vehículos y en establecimientos comerciales en el casco urbano pachequero estaba aumentando notablemente.

Detrás de estos hechos delictivos, en la mayoría de ocasiones se encontraban consumidores de base de cocaína, que también fueron detenidos.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha llevado a cabo la fase de explotación de la operación, en la que se ha practicado la entrada y el registro de la vivienda, en la que han sido detenidos los tres integrantes del clan familiar como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, elaboración de drogas y receptación.

En la casa, los agentes del Instituto Armado han hallado una gran variedad de objetos sustraídos o de dudosa procedencia, diferentes cantidades de base de cocaína, todos los útiles necesarios para cocinar la cocaína y conseguir su derivado, utensilios para la preparación de las dosis de la droga y dinero en efectivo.

La base de cocaína o 'crack' se suele elaborar cocinando la cocaína en polvo con amoníaco mientras se calienta con fuego, utilizando habitualmente un recipiente metálico. Se presenta en formato rocoso y es de color blanquecino o amarillento. A diferencia de la cocaína, solo se consume fumada.

Para ello se utiliza, normalmente, una pipa y estropajo, produciendo unos efectos mucho más rápidos y potentes que la cocaína en polvo, normalmente consumida esnifada. El bajón de los efectos del 'crack' o base de cocaína es mucho más rápido que el de la cocaína esnifada, siendo este el principal motivo de que resulte altamente más adictiva.