La Guardia Civil inspecciona los medios utilizados en el rodaje en Murcia de la película 'F.A.S.T.'

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha inspeccionado las armas y la pirotecnia empleadas durante el rodaje del largometraje F.A.S.T., para garantizar la seguridad de todos los intervinientes y verificar que se cumple con la normativa vigente en esta materia.

En este tipo de producciones, en España, las armas que se pueden usar son las que disparan munición detonadora, como armas de alarma y señales, armas acústicas y armas de salvas; armas inutilizadas, armas lúdico deportivas, como airsoft y paintball; armas antiguas, históricas o artísticas con pólvora sin proyectil e imitaciones de armas de fuego incapaces de hacer fuego real.

Los artículos pirotécnicos, a su vez, son de la categoría T2, y solo pueden ser utilizados por personas que dispongan del correspondiente carnet de experto. La utilización de armas y pirotecnia en este tipo de actividades requiere de autorización de la correspondiente Delegación del Gobierno, previo informe de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

'F.A.S.T.' es un thriller de acción original escrito por Taylor Sheridan, creador de la aclamada serie 'Yellowstone', que narra la historia de un ex comando de fuerzas especiales reclutado por funcionarios antidroga para liderar un equipo de operaciones encubiertas contra narcotraficantes protegidos por la CIA.

El proyecto será dirigido por Ben Richardson, director de episodios de '1923' y prestigioso director de fotografía, en su debut como director de largometrajes. La película está producida por David Heyman y Jeffrey Clifford de Heyday Films, junto a Taylor Sheridan y Jenny Wood de Bosque Ranch Productions, y distribuida por Warner Bros. Pictures, con estreno previsto para el 23 de abril de 2027.