La Guardia Civil interviene en Molina de Segura más de 2.500 artificios pirotécnicos que se vendían en la calle

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan para el Control de Explosivos', ha realizado un servicio de inspección en Molina de Segura, en el que se ha detectado la venta ambulante de millares de artificios pirotécnicos, actividad prohibida en el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería y recogida como infracción grave en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de Seguridad Ciudadana.

Las actuaciones tuvieron lugar a finales del pasado mes de septiembre, cuando los guardias civiles del Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos de la Benemérita se encontraban inspeccionando el montaje de un espectáculo pirotécnico en Molina de Segura.

Los guardias civiles del Equipo de Inspección detectaron que un vecino del municipio estaba ofertando artificios pirotécnicos a viandantes. Al tratarse de artículos cuya venta ambulante está prohibida, los efectivos de la Benemérita identificaron a la persona que los ofertaba, verificaron los hechos, se incautaron de más de dos millares de artículos y denunciaron la irregularidad detectada, según han informado fuentes de la Benemérita en una nota de prensa.

En total, la Guardia Civil se incautó de 2.550 truenos de impacto y emitió la correspondiente acta-denuncia a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, por infracción grave recogida en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de Seguridad Ciudadana, en concordancia con el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería. Las sanciones previstas para las infracciones graves son de 601 a 30.000 euros.

El material pirotécnico hallado ha sido puesto a disposición de la Delegación de Gobierno en la Región de Murcia.

La Guardia Civil recomienda no guardar artefactos pirotécnicos entre las ropas ni en los bolsillos, así como no manipular sus componentes, ni extraiga su contenido. También advierten de que nunca se deben encender al lado o cerca de otros artificios y que al utilizarlos en la vía se debe hacer en los lugares autorizados.

Por otra parte, destacan que estos productos se adquieran a comerciantes y profesionales autorizados para ello, que no se guarden estos artículos en casa y que se usen en espacios abiertos sin riesgo de incendio.

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

La Guardia Civil recomienda que la adquisición de estos productos pirotécnicos se haga en los puntos debidamente autorizados y dentro de la normativa vigente ya que se controlará y limitará la existencia de elementos inflamables, debiendo tener el local las pertinentes medidas de seguridad (extintores, puertas reforzadas). Además, los cohetes y productos de mecha se venderán en paquetes completos y protegidos.

En establecimientos autorizados estos productos no se comercializarán a personas bajos los efectos del alcohol y cualquier sustancia estupefaciente. Además, recuerdan que está prohibida la venta ambulante de estos productos.

CONSEJOS PARA LA MANIPULACIÓN DE ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS

Durante las fiestas se incrementa el uso de productos pirotécnicos por parte de los más jóvenes, donde en algunas ocasiones se puede observar cómo niños de corta edad, manipulan estos artefactos con un mechero en la mano. Estos artificios, conocidos popularmente como petardos y cohetes, en las manos de los más pequeños, pueden llegar a producir heridas de distinta consideración: amputaciones, pérdida de visión y audición, lesiones en órganos internos, etc.

Para evitar cualquier tipo de imprevisto, y como norma general, se recomienda ver las instrucciones que aparecen en los recipientes de almacenamiento de los artefactos pirotécnicos; donde se detalla la edad a la que se autoriza el uso del producto, características y posibles medidas de precaución.

La venta de este tipo de artefactos debe hacerse desde los establecimientos autorizados, dada su extremada peligrosidad, así como sus riesgos imprevisibles.

ARTEFACTOS VOLADORES

Con respecto a los artefactos voladores, desde la Benemérita recomiendan no utilizar nunca si el timón (caña) está roto o dañado, así como no emplear con la mano, ni dirigir ni lanzar hacia personas o cosas y utilizar en posición vertical.

PETARDOS

En cuanto a los petardos, advierten de que nunca se deben encender sujetándolos con la mano, sino que es mejor hacerlo en el suelo, encenderlos y separarse de ellos. El encendido, además, se recomienda hacerlo con una mecha y no con llama.

También, piden que estos no se lancen a otras personas, animales o cosas y que no se introduzcan en botellas, latas y similares ya que producen una metralla muy peligrosa y descontrolada.

ARTEFACTOS TIPO 'TRACAS'

En las conocidas como 'tracas', se recomienda extender totalmente en el suelo, separándola de vehículos, casas, y personas. El trueno final debe de tener una separación al menos de diez metros. Y es importante, dejar la mecha al descubierto abriendo al menos quince centímetros de papel.

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS

El Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, establece las limitaciones para la venta de los artificios pirotécnicos en función de su categoría, que va aparejada a su peligrosidad.

En la categoría F1 se encuentran los destinados a mayores de 12 años, los artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante destinados a ser utilizados en zonas delimitadas, incluidos los artificios de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios residenciales. La distancia de seguridad deberá ser igual o superior a 1 metro.

La categoría F2 son los aptos para mayores de 16 años. Se trata de artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser utilizados en zonas delimitadas. La distancia de seguridad deberá ser igual o superior a 8 metros.

Los que pueden ser usados solo por mayores de 18 años son los de categoría F3, que son artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana. La distancia de seguridad deberá ser igual o superior a 15 metros. El nivel sonoro máximo no podrá exceder de los 120 dB para dichas categorías.

En la categoría F4, se encuentran aquellos que son de uso exclusivo para profesionales.