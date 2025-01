Guardioala: "Frente a la corrupción del PSOE de Sánchez, el PP es la alternativa para acabar con los problemas reales"

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola ha destacado, con motivo de la celebración de la cumbre del Partido Popular en Asturias, que "mientras que Alberto Núñez Feijóo y los barones del PP, entre ellos nuestro presidente Fernando López Miras, dan soluciones al problema de la vivienda, Pedro Sánchez saca la infame 'Ley Begoña' para tapar la corrupción que le acecha y escapar de la Justicia".

Guardiola ha subrayado que "está claro que mientras el PP está centrado en los problemas reales de los españoles y en cómo ayudarles (vivienda, cesta de la compra, factura de la luz), el PSOE solo está pensando en cómo librarse de la Justicia: es lamentable", para añadir que "frente a la corrupción y los escándalos judiciales del PSOE de Sánchez, el PP es la alternativa eficaz para acabar con los problemas reales de los españoles, como la vivienda".

La portavoz del PPRM ha señalado que "no nos extraña que Sánchez no condene los actos de Maduro, cada día se parece más a él". Guardiola ha destacado que "frente a un Gobierno que no gobierna y que es ya un peligro para nuestro Estado social y democrático de derecho, los barones territoriales del PP, presididos por Alberto Núñez Feijóo, se han erigido como los referentes de buena gestión centrada en los ciudadanos".

La portavoz ha resaltado que "en esta cumbre liderada por Feijóo, el Partido Popular apuesta por más suelo disponible y una legislación renovada para fomentar la construcción de viviendas, ya que, la solución no pasa por intervenir el mercado, sino por aumentar la oferta", subrayando la importancia de "actuar con rapidez en esta materia".

"Desde el PP consideramos urgente abordar modificaciones profundas que permitan eliminar el 'laberinto burocrático' que supone el sistema actual de tramitación urbanística", ha apuntado Guardiola. "Este exceso de trámites está generando serios problemas a la ciudadanía y en la organización del territorio, lo que impide avanzar hacia un desarrollo sostenible y eficiente", ha añadido.

Además, Guardiola ha recordado que en esta cumbre el PP presentará un amplio paquete de propuestas legislativas. Entre ellas, destaca "la casi finalizada Ley de Vivienda, que se preve registrar en el Congreso durante el mes de enero, así como reformas en la Ley del Suelo, la Ley reguladora del procedimiento contencioso-administrativo y la Ley de Contratos de concesiones de obra pública".

"La bajada de impuestos, la conciliación o la educación son otras de nuestras preocupaciones" Guardiola ha recordado que asuntos como la bajada de impuestos, la conciliación, la educación o la EBAU común que propone el PP son "otras de nuestras preocupaciones", y por eso "también se tratarán a lo largo de este fin de semana".

En esta cumbre, "vamos a hablar de lo que importa y preocupa a los españoles", ha incidido la portavoz. "Frente a la política fiscal de Pedro Sánchez, el PP apuesta por una política de bajada de impuestos que alivie el "castigado bolsillo" de los españoles", ha resaltado.