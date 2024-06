Guardiola (PP) exige al Gobierno de España la bajada del IVA de los alimentos ante la subida de la cesta de la compra

MURCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia Miriam Guardiola ha exigido al Gobierno de España la bajada del IVA de los alimentos ante la subida de la cesta de la compra.

Concretamente, el PP ha solicitado la bajada del IVA de la carne, el pescado y las conservas, así como deflactar el IRPF para ayudar a las familias. "Esta iniciativa del PP salió adelante sin la aprobación del PSOE", ha remarcado.

A pesar de ello, "está obligado a cumplir este mandato, pero el Partido Socialista se niega a llevar a cabo esta medida, que se aprobó en el Congreso de los Diputados", por lo que se pone manifiesto que "al Partido Socialista no le interesa ayudar a las familias".

Guardiola niega que la economía vaya "como un cohete", como ha anunciado Pedro Sánchez en numerosas ocasiones. "Es más, la vida está más cara desde que gobierna el PSOE en España y la cesta de la compra sigue subiendo", ha lamentado.

La diputada nacional ha recordado que la variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en la Región de Murcia se situó en mayo en el 3,8 por ciento, seis décimas más que el mes anterior. Por ello, ha pedido "que le pregunten a las familias que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden pagar la factura de la luz, hacer la cesta de la compra o que no pueden permitirse comprar carne, pescado o fruta, para ver si es sostenible esta situación".

Asimismo, ha destacado que España tiene la tasa de paro más alta de toda Europa. "Uno de cada cuatro parados en Europa es español, tenemos la tasa de paro juvenil más alta de toda Europa y también la tasa de paro femenino más alta de toda Europa", ha denunciado.

Y es que, según la tasa AROPE sobre el Estado de la Pobreza en España citada por Guardiola, "más de 12 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social", es decir, casi el 26 por ciento de la población.

Además, según UNICEF, "España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de toda Europa, con casi el 28 por ciento, por lo que no entendemos el triunfalismo del Gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez, cuando tantas familias lo están pasando mal", y es que "ha subido la inflación, los precios y Pedro Sánchez ha incrementado hasta 69 veces los impuestos", ha incidido la diputada.

Estos datos difieren de lo que hace el presidente Fernando López Miras en la Región de Murcia, "que sigue trabajando en políticas para ayudar las familias con bajadas de impuestos, deflactación del IRPF, deducciones fiscales en la renta y ayudas para las familias".