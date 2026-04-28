Guardiola (PP): "Lucas da lecciones de cristianismo mientras deja a cientos de personas a merced de las mafias"

Archivo - PP: "Frente al infierno fiscal de Sánchez, López Miras alivia la carga de las familias con bajadas de impuestos" - PP - Archivo

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha afirmado este martes que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "da lecciones de cristianismo mientras deja a cientos de personas a merced de las mafias y les obliga a guardar largas colas y a dormir en la calle".

Guardiola ha reaccionado así después de que Lucas afirmase que el presidente autonómico, Fernando López Miras, "no se pierde ni una procesión" y que "todo son fotos", pero "flojea a la hora de demostrar el verdadero cristianismo y humanidad" en el proceso de regularización de inmigrantes.

La dirigente 'popular' ha cuestionado la gestión de la Delegación frente ante lo que ha calificado como situaciones "denigrantes para cualquier ser humano". "¿Qué está haciendo el delegado de Sánchez en la Región para evitar situaciones o peleas como las que se han producido recientemente?", se ha preguntado la portavoz.

Asimismo, ha denunciado la falta de apoyo a las entidades locales en el actual proceso de regularización al cuestionar "dónde están los recursos a los que se comprometió para reforzar la seguridad y los servicios de los ayuntamientos, que están soportando toda la presión ante la pasividad insultante del propio señor Lucas".

Según Guardiola, el Gobierno central ha generado un problema y, a la hora de afrontarlo, "se lava las manos y endosa toda la responsabilidad a las demás administraciones".

En este sentido, ha calificado la estrategia estatal como un sistema de "'yo invito, tú pagas'" y ha acusado al delegado de pretender "sacar provecho político de una situación de desorden que solo es atribuible al Gobierno que él representa".

Para la portavoz del PP en la Región de Murcia, "lo que precisamente denota una falta de humanidad alarmante es quedarse de brazos cruzados ante el caos provocado por una regularización masiva irresponsable y que solo busca el beneficio electoral".

Finalmente, Guardiola ha criticado que el delegado del Gobierno entre en valoraciones de índole religiosa. "Solo nos faltaba por ver repartir carnés de cristiano al delegado de Sánchez en la Región, el que compite con su jefe en ausencia total de escrúpulos y principios", ha concluido.