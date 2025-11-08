Guardiola (PP): "A Lucas le debe resultar difícil justificar que sea delegado de un Gobierno sin presupuestos"

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha manifestado, en respuesta al secretario general del PSRM, Francisco Lucas, que "mientras Pedro Sánchez se aferra al poder inmerso en una ciénaga de corrupción, el presidente Fernando López Miras sigue trabajando para mejorar la vida de los jóvenes y las familias de la Región".

"Al PSOE de la Región ya solo le queda Vox, con el que hace frente común para boicotear todas las iniciativas del Gobierno regional y dañar con ello los intereses de nuestra tierra", ha señalado Guardiola.

"En esto consiste la credibilidad de la que presume el delegado de Sánchez en la Región: en erigir también en nuestra tierra un muro, con la colaboración de sus nuevos socios parlamentarios de la que ellos llaman 'extrema derecha', para, por ejemplo, impedir que los jóvenes y las familias de la Región tengan más fácil acceder a una vivienda", ha recordado la portavoz del PP.

"Quizá la mayor muestra de esa credibilidad también quedó más que patente cuando el Gobierno de Sánchez dejó durante 15 días sin agua potable a 100.000 vecinos de la Región en pleno siglo XXI", ha añadido.

Guardiola ha remarcado que "la realidad que no puede esconder el señor Lucas es que el Gobierno de Sánchez, con sus medidas intervencionistas, ha convertido la vivienda en la principal preocupación de los españoles".

"Lo que está haciendo López Miras es poner soluciones reales a ese problema, y no va a cejar en ese empeño a pesar de la política de bloqueo de su pinza con Vox", ha apostillado.

"Cabe reconocer que al señor Lucas le debe resultar difícil justificar que sea delegado de un Gobierno sin presupuestos, sin apoyo parlamentario y que solo resiste para que su Jefe pueda utilizar la Moncloa como parapeto ante la corrupción que le cerca", ha concluido.