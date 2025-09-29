Guardiola (PP): "No admitimos lecciones de un PSOE que defiende a imputados y procesados por corrupción"

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha manifestado este lunes que "no admitimos lecciones de un PSOE que defiende a imputados y procesados por corrupción e insulta a los jueces que los investigan", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Guardiola ha hecho estas declaraciones después de que el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, afirmase que el caso Novo Carthago "evidencia una vez más que el PP es el partido de la corrupción", tras comenzar este lunes el juicio que sienta en el banquillo a exaltos cargos del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel.

La dirigente 'popular' en la Región ha señalado que "nunca antes habíamos visto a la esposa y el hermano del presidente, sus dos colaboradores más cercanos y su fiscal general del Estado envueltos en procesos judiciales o en la cárcel".

"Los ciudadanos de la Región y el resto de los españoles tienen claro que el partido de la corrupción es el PSOE de Sánchez", ha apostillado Guardiola, que ha sostenido que el hecho de que Lucas "se atreva a señalar al PP por unos casos que forman parte del pasado y por los que ya se asumieron responsabilidades políticas, mientras calla ante el caso Begoña, Koldo o el fiscal general del Estado, demuestra la hipocresía y el nerviosismo de un PSOE que hoy es precisamente sinónimo de corrupción y cloacas".

A su parecer, "lo que sí resulta denigrante para la imagen de España es la connivencia con la corrupción por parte del PSOE y Pedro Sánchez y sus pactos con los herederos de ETA, independentistas, golpistas y prófugos de la Justicia, que son los que le mantienen en el poder", ha añadido.

"Lucas no es quién para exigir nada, cuando todavía no ha dado explicaciones sobre el papel de Pedro Saura en la trama de mordidas de Ábalos y Cerdán, ni sobre el pago con dinero público de un medio 'fake' para atacar con mentiras al Partido Popular", ha señalado Guardiola.