Guardiola (PP): "Si Vélez quiere defender el trasvase que diga alto y claro que se opone al hachazo de Sánchez"

MURCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la región de Murcia, Miriam Guardiola, ha subrayado que "si Vélez quiere defender el trasvase Tajo-Segura que diga alto y claro que se opone al hachazo de Sánchez como ha hecho López Miras".

Guardiola ha instado al "representante del sanchismo" en la Región de Murcia "a ponerse del lado de la Región de Murcia y rechazar el mayor ataque a nuestros intereses por un gobierno en La Moncloa". "Aún no hemos escuchado a ningún socialista ponerse del lado de la Región de Murcia y rechazar el mayor ataque a nuestros intereses por un gobierno en La Moncloa", ha incidido.

"En el PP sí apostamos con firmeza y rotundidad por la continuidad del trasvase Tajo-Segura" ha afirmado Guardiola, para quien "el cierre encubierto del Trasvase que está llevando a cabo el PSOE supone acabar con una infraestructura que ha permitido convertir a la Región de Murcia en la huerta de Europa".

"El delegado de Sánchez en la Región solo tiene que elegir entre dos opciones: ponerse del lado de los ciudadanos de la Región diciendo no al recorte al trasvase de Sánchez o seguir apoyando el mayor ataque del PSOE a los intereses de la región de Murcia", ha incidido Guardiola, que le insta a que "se posicione ya, se quite la careta y no engañe a los ciudadanos".

"El agua es un motor económico, social, medioambiental", ha subrayado Guardiola para recordar que el Tajo-Segura "mantiene 100.000 empleos, ha hecho de la región la segunda exportadora de frutas y hortalizas de toda España y abastece a 2,5 millones de ciudadanos".