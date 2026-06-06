Guardiola: "Sánchez vuelve a subir el IVA de la luz y el gas mientras las familias siguen perdiendo poder adquisitivo"

La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia Miriam Guardiola - PP

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado la subida del IVA de la electricidad y el gas aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez desde el pasado 1 de junio, una medida que supone "un nuevo golpe para la economía de miles de familias, autónomos y empresas".

"Sánchez vuelve a subir el IVA mientras las familias siguen perdiendo poder adquisitivo gracias a su asfixia fiscal", ha denunciado. Guardiola ha recordado que fue el PP quien forzó al Ejecutivo a reducir el IVA de estos suministros esenciales durante los momentos de mayor presión inflacionista y ha criticado que ahora el Gobierno haya dejado decaer esas rebajas fiscales "cuando nada ha cambiado para las familias y los costes energéticos siguen condicionando la economía de los hogares".

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado iniciativas para mantener el IVA reducido de la electricidad, el gas y otros combustibles alternativos en el 10 por ciento hasta que el precio medio del barril Brent (principal unidad de medida y precio de referencia para el petróleo en Europa y a nivel mundial) se sitúe por debajo de los 80 euros durante dos meses consecutivos.

La diputada ha señalado que la decisión del Ejecutivo llega en un momento "especialmente complicado" para las familias españolas, que han visto cómo desde 2018 los precios se han incrementado un 25,56 por ciento, mientras que la cesta de la compra acumula una subida del 42 por ciento.

"Los ciudadanos pagan cada vez más por llenar el carro de la compra, por acceder a una vivienda y ahora también por encender la luz o poner la calefacción. La realidad es que el crecimiento económico del que presume Sánchez no llega a los hogares", ha señalado.

Guardiola ha advertido además de que la pobreza energética se ha duplicado durante los años de Gobierno socialista, pasando del 7 al 15 por ciento, lo que demuestra que "muchas familias tienen cada vez más dificultades para afrontar el pago de los suministros básicos".

En este sentido, ha criticado el aumento constante de la presión fiscal durante los últimos años. "El gobierno de la corrupción es también el gobierno del infierno fiscal. Hacienda recaudó 180.000 millones de euros más en 2025 que en 2018, pero los servicios públicos son cada día peores. Pagamos más y recibimos menos", ha lamentado.

Asimismo, ha recordado que el último Consejo de Ministros celebrado esta semana "debería haber servido para recuperar la rebaja del IVA de la luz y del gas en lugar de seguir castigando a quienes ya soportan una fuerte pérdida de poder adquisitivo".

El Partido Popular defiende un conjunto de medidas destinadas a aliviar la carga económica de familias y empresas, entre las que destacan la deflactación del IRPF para evitar que la inflación se convierta en una subida encubierta de impuestos, una menor presión fiscal para las familias con hijos y la reducción permanente de determinados impuestos energéticos para abaratar las facturas.

"Frente a un Gobierno central que recauda más que nunca, el PP propone devolver recursos a los ciudadanos, bajar impuestos y proteger a las familias para que puedan llegar a fin de mes", ha concluido Guardiola.