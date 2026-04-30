Hefame relanza su gel de algas marinas para apoyar la investigación del cáncer de próstata - HEFAME

MURCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Hefame y la marca propia de farmacia de la cooperativa, Interapothek, 'ia', se suman un año más a la lucha contra el cáncer de próstata con el relanzamiento del gel de baño de algas marinas, de edición limitada. Como en años anteriores, la cooperativa destinará los fondos recaudados con la venta de este producto a la Asociación Española Contra el Cáncer, reforzando así su compromiso con la investigación de esta enfermedad.

Bajo el lema 'Por mí, por ti, por él, por todos nosotros', la campaña busca rendir homenaje a todos los hombres que enfrentan la enfermedad y poner en valor la importancia de la investigación, la prevención y la solidaridad colectiva. El gel, formulado con algas marinas, activo de regeneración y cuidado, se presenta con un diseño renovado que transmite solidaridad y compromiso con la salud masculina.

La acción invita a las farmacias, a la población general y a los empleados de la cooperativa a unirse a esta causa, adquiriendo el producto en farmacias físicas o en sus tiendas online, a través de la web fmasonline.com.

En España, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres, con 32.188 nuevos diagnósticos estimados en 2025. Más allá de la incidencia anual, más de 122.000 hombres viven actualmente con la enfermedad en nuestro país, lo que pone de manifiesto la importancia de iniciativas como esta que generan fondos para la investigación y sensibilizan sobre la necesidad de pruebas preventivas y diagnósticas.

Con esta campaña, Hefame refuerza su compromiso social con la lucha contra el cáncer, puesto que la cooperativa ya lleva años desarrollando iniciativas similares, como la campaña anual para el cáncer de mama con el gel de rosa mosqueta, que ha permitido recaudar más de 35.000 euros en seis años para la Asociación Española Contra el Cáncer. De esta manera, la cooperativa demuestra su apuesta por apoyar la investigación de diferentes patologías oncológicas y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y el apoyo a los pacientes.