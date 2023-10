Hefame:"Es necesario que las empresas definan indicadores en materia de sostenibilidad como una variable más de negocio"

MURCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Operaciones de Hefame, Nacho Satorre, ha defendido que las empresas deben abordar la sostenibilidad de manera transversal y que "todas las áreas de la organización deben definir indicadores, como una variable más de negocio", si quieren avanzar en esta materia, porque, en su opinión, "lo que no se mide no se puede mejorar".

Así lo expresó el directivo durante el panel de expertos 'Tendencias 2023 en sostenibilidad en la logística farmacéutica', celebrado Madrid, en el marco de Pharmalog 2023, según han informado fuentes de la compañía en un comunicado.

En su intervención, el ejecutivo planteó tres ejes a partir de los cuales su cooperativa aborda la sostenibilidad: transversalidad, indicadores (KPI) y reingeniería.

Satorre indicó que la sostenibilidad debe ser transversal, es decir, implicar a toda la organización, que debe definir KPI para medir factores como las emisiones de la actividad o los consumos de combustible, lo que permite relacionar la producción con las emisiones y establecer ratios que ayudan a diseñar acciones de mejora.

Sobre el tercer eje, la reingeniería, propuso revisar todos los consumibles, "no solo para reducirlos, sino para reemplazarlos por materiales reutilizables".

El ejecutivo explicó que las distribuidoras inician su actividad con importantes medidas en esta dirección, como el uso de cubetas retornables para sus entregas diarias en farmacia, pero deben seguir apostando por fórmulas alternativas para mejorar la reutilización de materiales dentro del proceso productivo.

Entre los proyectos que desarrolla la cooperativa en su compromiso con la sostenibilidad, se refirió al e-commerce Fmasonline (Hefame 2 desarrolla una web para las farmacias, que permite a los consumidores comprar online de un catálogo de más de 20.000 artículos de parafarmacia), que se apoya en la logística de Hefame, ofreciendo un servicio de entrega en horas.

Ante el problema de la contaminación que genera el transporte de última milla, agravado por la expansión del comercio electrónico, el directivo recordó que Hefame ha desarrollado este comercio online, "el más sostenible del país, al evitar totalmente emisiones, dado que ha logrado que más del 98% de los pedidos se recojan en farmacia".

Esto supone que para hacer las entregas no tiene que incrementar los viajes ni las rutas, sino que utiliza los repartos habituales de la cooperativa a las farmacias.

En opinión de Satorre, el modelo tiene todas las garantías de continuidad y crecimiento, "dado que combina la sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad financiera, además de no requerir vehículos adicionales y, por tanto, no añade emisiones de CO2. No utiliza embalajes ni elementos de packaging, porque los pedidos se entregan en las farmacias con las cubetas reutilizables, y estos pedidos, se entregan al cliente final directamente en mano".

En cuanto a las acciones que Hefame planea llevar a cabo para mejorar la sostenibilidad en su actividad, el director dijo que están valorando realizar la monitorización energética y análisis de consumos energéticos con IOT (internet de las cosas), "una tecnología relativamente sencilla y asequible que permite medir consumos o comportamientos anómalos en equipos o espacios que consuman energía de forma directa o indirecta".

Entre otras acciones, indicó el ejecutivo, la cooperativa ha 'sectorizado' la climatización de sus almacenes y estudia la instalación de sensores que ayuden a dirigir la aportación de calor o frío a las zonas necesarias, además de implementar medidas que le permitan optimizar el uso de la energía que se produce en las instalaciones fotovoltaicas y reducir la dependencia de las fuentes de energía tradicionales.