El helicóptero ACOVI realiza vuelos de reconocimiento en el Noroeste para detectar posibles conatos de incendios

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero de Vigilancia y Coordinación Aérea ACOVI de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias realiza este viernes vuelos de reconocimiento sobre la comarca del Noroeste para detectar posibles conatos de incendio provocados por las últimas tormentas eléctricas.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2', el objetivo de estas labores es localizar cuanto antes posibles focos y facilitar una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Durante la tarde de este jueves se contabilizaron varios conatos de incendio forestal ocasionados por rayos en distintos puntos de la comarca. En concreto, se registraron fuegos en el paraje Campillo del Ahorcado y en la Sierra de Mojantes, en Caravaca de la Cruz, así como en Loma Portugales, en la Sierra del Lavia, y dos conatos en la Sierra de Burete, en Cehegín. Todos los incendios y conatos registrados durante la jornada de ayer se encuentran extinguidos.

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