El nivel de riesgo de incendio forestal este viernes es extremo en la Cuenca de Mula y Guadalentín

Nivel de riesgo de incendio forestal
Nivel de riesgo de incendio forestal - 1-1-2
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 14 agosto 2026 9:32
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MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, 14 de agosto de 2026, es extremo, muy alto y alto en la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo de incendio forestal es extremo en la Cuenca de Mula y Guadalentín. Así, es muy alto en el Altiplano y alto en Litoral-Este, Litoral-Oeste, Noroeste y Vega Alta-Ricote-Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia recuerdan que si se ve humo o fuego se debe llamar al '1-1-2'.

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