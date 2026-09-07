Herida grave una conductora de 19 años al chocar contra un camión en la N-344 a su paso por Las Torres

Vehículo siniestrado - CEIS RM

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han rescatado y trasladado al hospital a una mujer de 19 años tras resultar herida de gravedad al chocar su vehículo contra un camión en la carretera N-344 a su paso por Las Torres de Cotillas (Murcia), según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas alertando del accidente a partir de las 6.46 horas. Los testigos han señalado que se había producido una colisión frontal entre un turismo y un camión a la altura del kilómetro 7 de la citada carretera, e indicaban que la conductora estaba herida y atrapada en el interior y que el conductor del camión estaba ileso.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser rescatada por los bomberos, la accidentada ha sido estabilizada por los sanitarios y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca con heridas graves.