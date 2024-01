Heridas tres personas al chocar frontalmente dos coches en la pedanía murciana de Los Ramos

MURCIA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Servicios de emergencia han rescatado, atendido y trasladado al hospital a tres personas que han resultado heridas al colisionar frontalmente dos turismos en la pedanía murciana de Los Ramos, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

El 1-1-2 recibía llamadas informando del accidente a las 9.29 horas. Los llamantes señalaban que el choque había tenido lugar en la Vereda de las Palmeras, junto al Camino del Reguerón, en la referida pedanía e indicaban que en uno de los vehículos había personas que no podían salir.

Al lugar acudieron patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los bomberos rescataron a las dos ocupantes de uno de los dos turismos implicados, mientras que los sanitarios del 061 atendieron a tres personas (dos mujeres de 72 años y de edad no precisada y un hombre de 31 años), que fueron trasladadas en ambulancia no asistencial y por medios propios al hospital Reina Sofía de Murcia. Aparentemente, no tenían heridas de gravedad, según las mismas fuentes.