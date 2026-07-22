Herido grave un hombre tras caer de un patinete en un carril bici de Murcia

MURCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de aproximadamente 30 años ha resultado herido grave este miércoles tras sufrir una caída cuando circulaba en un patinete por un carril bici próximo a la rotonda del Avión, en La Azacaya (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas sobre las 16.18 horas alertando de que un hombre se encontraba inconsciente en el carril bici y que junto a él había un patinete.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Murcia y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser atendido y estabilizado por los sanitarios, el herido ha sido trasladado de urgencia a la Unidad de Hemodinámica del Hospital Morales Meseguer de Murcia con un traumatismo craneoencefálico severo.