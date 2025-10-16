Herido grave un trabajador agrícola al ser atropellado por un tractor en Mazarrón (Murcia)

MAZARRÓN (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han atendido y trasladado al hospital a un trabajador agrícola que ha resultado gravemente herido al ser atropellado por un tractor cuando trabajaba en una finca del término municipal de Mazarrón (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido una llamada alertando del incidente a las 12.27 horas. Al lugar, una finca cercana a la pedanía de Las Balsicas del municipio, se han desplazado patrullas de la Policía Local y Guardia Civil, efectivos del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser estabilizado por los sanitarios, el accidentado ha sido trasladado en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. El suceso ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región.